В Улан-Удэ сын благополучных родителей с головой ушел в криминал

На счету 15-летнего подростка уже почти двадцать краж и грабежей





Утром 26 июля в полицию Улан-Удэ поступило заявление от пенсионерки о грабеже. Женщина сообщила, что рано утром в воскресенье вышла на лавочку во двор жилого дома на бульваре Карла Маркса. К ней подошел подросток и попросил телефон позвонить, женщина ответила отказом. Спустя пять минут молодой человек попросил у гражданки зажигалку.

Как сообщили в МВД Бурятии, молодой человек воспитывается в благополучной семье, но плохо учится и склонен к бродяжничеству. В настоящее время он является подозреваемым по 19 эпизодам противоправной деятельности, совершенных с марта по июль этого год. В их числе грабежи, кражи и попытки хищений имущества. По состоянию здоровья он не может быть помещен в закрытое учебное учреждение. В содеянном молодой человек раскаивается, но должных выводов не делает. Расследование уголовных дел в отношении подростка продолжается.









Возвращая зажигалку, подросток выхватил из рук пенсионерки телефон и стал убегать. На помощь потерпевшей пришла её внучка, которая в этом момент возвращалась с дежурства и стала свидетелем происшествия. Но девушка не смогла догнать злоумышленника. Ущерб составил 10 тысяч рублей.Прибывшие на место происшествия оперативники быстро установили личность предполагаемого грабителя, а пострадавшая опознала его по фотографии. Им оказался 15-летний подросток, который ранее неоднократно попадал в поле зрения правоохранителей по подозрению в совершении противоправных деяний и состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних за бродяжничество.Утром 27 июля сотрудники уголовного розыска задержали парня в микрорайоне Сосновый. Он рассказал дознавателю, что сбыл похищенный телефон за две тысячи рублей, а деньги потратил на продукты.Фото и видео: МВД Бурятии