Жительница Бурятии вытянула из иркутянина почти полмиллиона, прикинувшись красавицей

Возможно, жертвами аферистки стали и другие мужчины





Полицейские Иркутска задержали жительницу Бурятии, которая на протяжении полугода обманывала иркутянина через популярную социальную сеть.









В ходе отработки различных версий и изучения данных из банка полицейские установили личность и адрес проживания предполагаемой злоумышленницы. Как выяснилось, банковский счет, на который приходили деньги 68-летней жительнице Хоринского района Бурятии. По подозрению в совершении аферы правоохранители задержали 28-летнюю дочь пенсионерки. На данный момент оперативники и следователи устанавливают причастность задержанной к похожим преступлениям. Не исключено, что от ее действий могли пострадать, как минимум, еще трое жителей Приангарья.





Как установили сыщики, потерпевший «онлайн» познакомился с привлекательной молодой девушкой. Через какое-то время в процессе общения она ненавязчиво просила одолжить деньги на лечения обнаруженной у нее болезни и покупки лекарств. Правоохранители установили, что с июля по октябрь 2019 года иркутянин перевел ей в общей сложности порядка 450 тысяч рублей.По версии следствия, подозреваемая создала «фейковую» страницу на основе аккаунта девушки, проживающей в Нижнем Новгороде. Используя ее фотографии, она вела переписку с молодыми людьми и после непродолжительного общения просила денежный займ.По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Иркутской области.Фото: МВД Иркутской области