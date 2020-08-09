В Бурятии 10-летний мальчик заблудился в лесу

Ребенка нашли через два часа после пропажи
8 августа около 4 часов вечера от оперативного дежурного ЕДДС Тункинского района поступила информация о том, что в лесном массиве вблизи села Еловка потерялся мальчик 10 лет.
"На поисках были задействованы спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, сотрудники МВД и лесники. Через два часа ребенка нашли, его состояние удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.
Фото: фотосток "Номер один"
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