В Бурятии 10-летний мальчик заблудился в лесу

Ребенка нашли через два часа после пропажи



8 августа около 4 часов вечера от оперативного дежурного ЕДДС Тункинского района поступила информация о том, что в лесном массиве вблизи села Еловка потерялся мальчик 10 лет.



"На поисках были задействованы спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, сотрудники МВД и лесники. Через два часа ребенка нашли, его состояние удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



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8 августа около 4 часов вечера от оперативного дежурного ЕДДС Тункинского района поступила информация о том, что в лесном массиве вблизи села Еловка потерялся мальчик 10 лет."На поисках были задействованы спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы, сотрудники МВД и лесники. Через два часа ребенка нашли, его состояние удовлетворительное", - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.Фото: фотосток "Номер один"