20.11.2020
Житель Улан-Удэ получил пятую судимость за вождение в пьяном виде

Житель Улан-Удэ получил пятую судимость за вождение в пьяном виде

Любитель выпить за рулем отправился в колонию почти на два года

Житель столицы Бурятии с 2016 года регулярно выезжал на дорогу в пьяном угаре  и попадал в поле зрения сотрудников ГИБДД. Однако  сейчас суд применил к нему более жесткую меру наказания, отправив на полтора года в колонию.

В последний раз 32-летний водитель попался полиции в апреле этого года. Ночью, выпив пива, он сел за руль своей «Тойоты Камри» и выехал с СТО на Шаляпина, где работал. Уже через несколько минут на Трактовой его автомобиль остановил наряд ДПС за негоревшую фару.

Освидетельствование показало наличие у водителя 0,67 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Свою вину в управлении автомобилем в состоянии опьянения мужчина признал. Тогда же оказалось, что он уже не в первый раз садится за руль пьяным. Выяснилось, что ежегодно с 2016 года он привлекался за это к ответственности и давно уже был лишен водительских прав, которых, к слову, и не получал.   

Сначала в 2016 году суд приговорил его за пьяную езду к обязательным работам, в 2017-м  – к лишению свободы условно, а в 2018 году за аналогичные преступления по двум приговорам он был осужден к реальному сроку лишения свободы. Интересно, что страсть к вождению автомобилем у мужчины наблюдается с ранних лет - известно, что по молодости он отсидел около четырех лет за серию угонов.

В суде установлено, что осужденный не страдает каким-либо хроническим психическим расстройством, вполне вменяем. Судя по биографии, у подсудимого   родители страдали  алкоголизмом, сыном не занимались. Он воспитывался в условиях безнадзорности. С детства состоял на учете в милиции.

При назначении наказания суд в качестве смягчающего обстоятельства признал полное признание им своей вины, раскаяние, положительные характеристики, наличие на иждивении сожительницы и двоих малолетних детей. Судом учтено и отягчающее наказание обстоятельство - рецидив преступлений.

- Суд признал подсудимого виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения  и назначил наказание в виде одного года десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три  года, - сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ Наталья Томилина.

Этот приговор осужденный обжаловал, однако  Верховный суд РБ оставил приговор районного суда без изменения.

Фото: pixabay.com
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