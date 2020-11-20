Житель Улан-Удэ получил пятую судимость за вождение в пьяном виде

Любитель выпить за рулем отправился в колонию почти на два года





Житель столицы Бурятии с 2016 года регулярно выезжал на дорогу в пьяном угаре и попадал в поле зрения сотрудников ГИБДД. Однако сейчас суд применил к нему более жесткую меру наказания, отправив на полтора года в колонию.

В последний раз 32-летний водитель попался полиции в апреле этого года. Ночью, выпив пива, он сел за руль своей «Тойоты Камри» и выехал с СТО на Шаляпина, где работал. Уже через несколько минут на Трактовой его автомобиль остановил наряд ДПС за негоревшую фару.Освидетельствование показало наличие у водителя 0,67 мг/л абсолютного этилового спирта в выдыхаемом воздухе. Свою вину в управлении автомобилем в состоянии опьянения мужчина признал. Тогда же оказалось, что он уже не в первый раз садится за руль пьяным. Выяснилось, что ежегодно с 2016 года он привлекался за это к ответственности и давно уже был лишен водительских прав, которых, к слову, и не получал.Сначала в 2016 году суд приговорил его за пьяную езду к обязательным работам, в 2017-м – к лишению свободы условно, а в 2018 году за аналогичные преступления по двум приговорам он был осужден к реальному сроку лишения свободы. Интересно, что страсть к вождению автомобилем у мужчины наблюдается с ранних лет - известно, что по молодости он отсидел около четырех лет за серию угонов.В суде установлено, что осужденный не страдает каким-либо хроническим психическим расстройством, вполне вменяем. Судя по биографии, у подсудимого родители страдали алкоголизмом, сыном не занимались. Он воспитывался в условиях безнадзорности. С детства состоял на учете в милиции.При назначении наказания суд в качестве смягчающего обстоятельства признал полное признание им своей вины, раскаяние, положительные характеристики, наличие на иждивении сожительницы и двоих малолетних детей. Судом учтено и отягчающее наказание обстоятельство - рецидив преступлений.- Суд признал подсудимого виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения и назначил наказание в виде одного года десяти месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года, - сообщила старший помощник прокурора Железнодорожного района Улан-Удэ Наталья Томилина.Этот приговор осужденный обжаловал, однако Верховный суд РБ оставил приговор районного суда без изменения.Фото: pixabay.com