В Бурятии известного агрария признали виновным в обмане Минсельхоза

Сам предприниматель вину не признает





Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Кировец» и ООО СП «Тугнуй» Дмитрия Климова. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.