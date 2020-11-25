В Бурятии известного агрария признали виновным в обмане Минсельхоза

Сам предприниматель вину не признает
Советский районный суд Улан-Удэ вынес приговор по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Кировец» и ООО СП «Тугнуй» Дмитрия Климова. Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Дмитрий Климов является руководителем предприятий, основной вид деятельности которых – поставка сельскохозяйственной техники и производство сельхозпродукции. В 2016 году одна из его фирм реализовала другой в качестве новых два разукомплектованных, бывших в употреблении зерноуборочных комбайна.
Покупатель как производитель сельхозпродукции обратился в Министерство сельского хозяйства и продовольствия республики за предоставлением субсидии в размере 50% от понесенных затрат на покупку техники.
«Сотрудники министерства, не осведомленные о преступных намерениях подсудимого, на основании представленных документов приняли решение о выплате субсидии. В рамках государственной программы «Развитие агропромышленного комплекса и сельских территорий в РБ» фирме обвиняемого выплатили субсидию в размере 3 млн 375 тыс. рублей. Однако по условиям предоставления субсидий затраты возмещаются на приобретение сельскохозяйственной техники не бывшей в употреблении», рассказали в надзорном ведомстве.
Суд признал Дмитрия Климова виновным и приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Приговор еще не вступил в законную силу, сейчас он обжалуется.
Сам аграрий виновным себя не считает. О неоднозначном деле в отношении предпринимателя «Номер один» подробно рассказывал год назад.
- Я и не отрицаю, что являюсь собственником и ООО «Кировец», и СПК «Тугнуй». «Кировец» - торговое предприятие, дилер многих заводов, производящих технику. «Тугнуй» - только сельхозпредприятие. Почему я, как «Тугнуй», не могу купить технику у «Кировца», ведь доказано, что я продавал технику без торговой наценки, возместив только налоги и расходы, в том числе по ремонту и восстановлению техники? «Кировец» заплатил все налоги со сделки. И теперь я еще и мошенник. Два года идет следствие. Но я знаю, что ничего не сделал противозаконного, - говорил тогда Дмитрий Климов.
Отметим, по итогам 2018 года «СП «Тугнуй» была признана самым эффективным сельхозпредприятием республики, произведя на 1 рубль господдержки 81,42 рубля валовой продукции при среднереспубликанской — 5,8 рубля, то есть в 14 раз выше. Является племенным репродуктором по разведению казахской белоголовой породы мясного скота с общим поголовьем 1500 голов. По отзывам ведущих профи по животноводству, в этом хозяйстве одно из лучших по генетике мясное стадо в республике. Также компания «Тугнуй» является одним из самых технически оснащенных в республике.
Фото: «Номер один»
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