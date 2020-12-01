Верховный суд Бурятии оправдал обвиняемого во взяточничестве судью

Однако оправдательный приговор уже отменен





На рассмотрение Верховного суда Бурятии вновь поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Иркутского областного суда Николая Новокрещенова. Он обвиняется в получении двух взяток.

По версии следствия, в 2017 году Новокрещенов получил через посредника две взятки на общую сумму 200 тысяч рублей за принятие решений об отмене постановлений нижестоящих судей и прекращении производства по двум делам об административных правонарушениях в отношении пьяных водителей. Дело на Николая Новокрещенова возбудили уже после того, как он сложил полномочия судьи и заместителя председателя Иркутского областного суда. Расследованием занималось Главное следственное управление Следственного комитета России.После завершения расследования в октябре 2019 года дело в отношении экс-судьи для объективности рассмотрения передали в Верховный суд Бурятии. Однако в июле этого года судья Эвелина Ходошкинова полностью оправдала своего бывшего коллегу. Прокурор обжаловал это решение в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции. Там доводы обвинения сочли обоснованными, отменили оправдательный приговор и направили дело на новое рассмотрение. 30 ноября оно снова поступило в Верховный суд Бурятии, где было распределено судье Тимуру Цыренову.Фото: «Номер один»