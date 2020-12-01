01.12.2020
Верховный суд Бурятии оправдал обвиняемого во взяточничестве судью

Верховный суд Бурятии оправдал обвиняемого во взяточничестве судью

Однако оправдательный приговор уже отменен

На рассмотрение Верховного суда Бурятии вновь поступило уголовное дело в отношении бывшего заместителя председателя Иркутского областного суда Николая Новокрещенова. Он обвиняется в получении двух взяток.

По версии следствия, в 2017 году Новокрещенов получил через посредника две взятки на общую сумму 200 тысяч рублей за принятие решений об отмене постановлений нижестоящих судей и прекращении производства по двум делам об административных правонарушениях в отношении пьяных водителей. Дело на Николая Новокрещенова возбудили уже после того, как он сложил полномочия судьи и заместителя председателя Иркутского областного суда. Расследованием занималось Главное следственное управление Следственного комитета России.

После завершения расследования в октябре 2019 года дело в отношении экс-судьи для объективности рассмотрения передали в Верховный суд Бурятии. Однако в июле этого года судья Эвелина Ходошкинова полностью оправдала своего бывшего коллегу. Прокурор обжаловал это решение в Пятом апелляционном суде общей юрисдикции. Там доводы обвинения сочли обоснованными, отменили оправдательный приговор и направили дело на новое рассмотрение. 30 ноября оно снова поступило в Верховный суд Бурятии, где было распределено судье Тимуру Цыренову.

Фото: «Номер один»
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