В деле Баира Жамбалова вскрылись шокирующие подробности

Не исключено, что высокопоставленные «рыбаки» устроили гонки на трассе





«Номер один» продолжает следить за ходом судебного процесса по обвинению бывшего лидера бурятского отделения «Единой России» и экс-зампреда Хурала Бурятии Баира Жамбалова. Подсудимый обвиняется в том, что вечером 5 января 2020 года, возвращаясь с рыбалки, он на Toyota Land Cruiser Prado совершил смертельный наезд на семнадцатилетнюю Галину Бурчевскую, скрывшись с места происшествия. На прошлой неделе в суде выслушаны показания свидетелей.

Главной сенсацией прошедшего заседания стало изменение показаний водителем рейсового автобуса Александром Дыбковым. Последний стал свидетелем момента аварии, когда отъезжал с автобусной остановки.- Когда Галя вышла из автобуса, я краем глаза увидел, что в этот момент по дороге пронеслись две иномарки, одна из них обгоняла другую, - сообщил он. - И в этот момент раздался звук, щелчок, как будто две машины столкнулись.Далее водитель автобуса, продолжая движение, заметил, что другие машины, увидев ДТП, начали тормозить. Показания свидетеля кардинально поменяли всю картину произошедшего. Ведь ранее было установлено, что Галина Бурчевская, выйдя из автобуса и начав движение через дорогу, явно видела несущуюся Toyota Land Cruiser Prado. Получается, что ей мог помешать неожиданный маневр другого автомобиля, вырулившего на встречную полосу.Перейдя на разделительную полосу, она, скорее всего, остановилась на мгновение, пережидая, когда освободится путь. Если верить словам водителя автобуса, в этот момент из-за «Прадо» вырулила на «встречку» и пошла на обгон другая иномарка (речь могла идти об автомобиле Volkswagen Touareg, на котором с рыбалки возвращалась вторая часть компании Жамбалова).В связи с этим у Галины были два варианта: либо разворачиваться и бежать назад за автобус, либо попытаться перебежать оставшуюся часть дороги. Видимо, так и произошло, однако девушке не хватило считанных секунд, чтобы успеть перейти дорогу (у машины от удара повреждена правая часть бампера). Ведь машина Жамбалова («Прадо») двигалась со скоростью в 104 километра в час. И в последний момент, увидев переходящую дорогу девушку, за четыре секунды, как показала судебная автотехническая экспертиза, водитель смог сократить скорость со 104 лишь до 88 километров в час. Сам обвиняемый фактически подтвердил подобную версию, правда, еще на начальном этапе следствия заявив, что «они даже не видели, когда стукнулись».Таким образом, возникает вопрос, в каком вообще физическом и психическом состоянии после рыбалки находились водители обеих машин, когда с такой скоростью неслись по дороге? Да еще обгоняя друг друга на сложном участке, где остановился автобус и выходили пассажиры?Добавим, что анализ на состояние алкоголя у водителей и пассажиров вызвал у многих сомнение. Ведь в районной больнице, вместо того чтобы взять кровь у компании рыбаков, как это обычно делается, их попросили просто «дыхнуть в трубку». Вполне возможно, что на врача, принимавшего решение не проводить исследование крови на алкоголь, могли повлиять влиятельные «рыбаки», тогда еще проходящие в качестве свидетелей. В результате не применен метод анализа крови на алкоголь, который дает ясную картину: пили или нет «рыбаки» в тот день. Кстати, фамилия главного врача ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ», куда приехала компания, была Зоригто Жамбалов.В итоге все, и водители, и пассажиры, по бумагам были трезвыми, что довольно удивительно.Возвращаясь к скоростному режиму. Возле села Батурино имеется дорожная видеокамера, однако сложилось ощущение, что на нее возвращающаяся с рыбалки компания не глядела. Возможно, ответ, почему они ехали с такой скоростью, был получен, когда на суде выступил свидетелем сотрудник Бурятрегионавтодора Владислав Бамбаев. Он изучил автомобили, проезжавшие через весовой пункт возле с. Ангыр, где камеры отслеживали многие параметры автомобильного трафика. По словам свидетеля, госномер «Прадо» Жамбалова был закрыт и считать его невозможно.При этом Volkswagen Touareg двигался вообще без номеров. И на видеокамеры можно было особого внимания не обращать.Добавим, что «Прадо» записан не на Жамбалова, а на совершенно другое лицо, хотя депутат им постоянно пользовался. Для чего это сделано, можно только догадываться. Возможно, чтобы не включать в декларацию о своих доходах. Причем Жамбалов, как уже ранее сообщалось, не застраховал машину по ОСАГО. Непонятно, с чем это связано. Либо ездил, зная, что его не остановят сотрудники ДПС, либо депутат не захотел платить деньги на страхование, как все законопослушные люди.В результате, на наш взгляд, мы получаем совершенно возмутительную картину пренебрежения российским законодательством со стороны… законодателя, депутата Народного Хурала Баира Жамбалова и его компании «рыбаков». Ведь езда без номеров на одной машине и с занавешенными или нечитаемыми госзнаками на второй позволяла этим деятелям игнорировать камеры и гнать с любой скоростью, которую они могли себе позволить. Представляя опасность для общества. Ведь если бы ехали с разрешенной скоростью, то и трагедия, скорее всего, не произошла.«Номер один» продолжит следить за судебным процессом.Дмитрий Родионов, «Номер один»Фото: «Номер один»