Жители Бурятии принялись энергично убивать друг друга

Число убийств в республике в январе выросло сразу на 20%





В январе 2021 года в Бурятии зарегистрировано 1 444 преступления, что на 12,1% меньше, чем в аналогичном периоде 2020 года, сообщили в республиканской прокуратуре.

Сократилось число краж (-20%), в том числе с проникновением в квартиры (-25%), разбоев (-50%), грабежей (-49%) мошенничеств (-28%), умышленных причинений тяжкого вреда здоровью (-21%), преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (-60%).На 27% снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах.В то же время отмечается рост числа убийств и покушений на убийство (+20%), преступлений, связанных с незаконным оборотом оружия (+15%).На 4,3% возросло количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, на 12,5% – наркотического.Напомним, в 2020 году в Бурятии было зарегистрировано 20 639 преступлений, что на 6,7% меньше, чем в 2019 году. В то же время число убийств в 2020 году выросло по сравнению с 2019-м на 6%.Фото: pixabay.com