Пассажир «Тойоты» в Бурятии попался с коноплей





Ранним утром 19 февраля сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Иволгинскому району на автодороге «Улан-Удэ-Кяхта» за нарушение правил дорожного движения остановили автомобиль «Тойота Королла».

На пассажирском сиденье находился 25-летний пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности. При составлении административного материала сотрудники полиции заметили, что от нарушителя исходит запах дикорастущей конопли. При осмотре полицейские обнаружили у гражданина белый пакет с травянистой массой. Как показал результат экспертизы - более 100 граммов канабиса.

В ходе следствия, молодой человек пояснил, что собрал дикорастущую коноплю для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ведется следствие.

Молодой человек был ранее судим за аналогичное преступление.

Полиция напоминает: об известных фактах наркопреступлений, лицах, употребляющих и распространяющих наркотики, местах продажи наркотических средств или наркопритонах необходимо сообщать в ближайший территориальный орган внутренних дел либо по телефону 102 (112) - информация принимается, в том числе, анонимно.





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