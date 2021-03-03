Напавшие на росгвардейцев жители Бурятии получили условные сроки

Правоохранителю пришлось стрелять, чтобы отбиться от пьяных хулиганов





Закаменский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в применении насилия к представителю власти. Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимые полностью признали вину и раскаялись.

Происшествие случилось ночью 11 марта 2020 года в одном из кафе Закаменска. Росгвардейцы прибыли туда для задержания пьяного 30-летнего посетителя, который устроил дебош. На улице мужчине на выручку пришли трое нетрезвых приятелей. Вместе они напали и повалили одного сотрудника на землю, пытались завладеть его автоматом и угрожали расправой.Правоохранителю вскоре удалось подняться на ноги. В связи с агрессивным поведением мужчин он решил применить табельное оружие и произвел предупредительный выстрел из пистолета в воздух, который, однако, не подействовал на пьяную компанию. Тогда росгвардеец начал стрелять по ногам нападавших, ранив двух из них. Раненых отвезли в больницу, где им оказали помощь.Как сообщили в пресс-службе суда, оба мужчины признаны виновными и приговорены к условным срокам.Фото: Росгвардия Бурятии