03.03.2021
Напавшие на росгвардейцев жители Бурятии получили условные сроки

Напавшие на росгвардейцев жители Бурятии получили условные сроки

Правоохранителю пришлось стрелять, чтобы отбиться от пьяных хулиганов

Закаменский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении двух мужчин, обвиняемых в применении насилия к представителю власти. Дело рассматривалось в особом порядке, поскольку подсудимые полностью признали вину и раскаялись.

Происшествие случилось ночью 11 марта 2020 года в одном из кафе Закаменска. Росгвардейцы прибыли туда для задержания пьяного 30-летнего посетителя, который устроил дебош. На улице мужчине на выручку пришли трое нетрезвых приятелей. Вместе они напали и повалили одного сотрудника на землю, пытались завладеть его автоматом и угрожали расправой.

Правоохранителю вскоре удалось подняться на ноги. В связи с агрессивным поведением мужчин он решил применить табельное оружие и произвел предупредительный выстрел из пистолета в воздух, который, однако, не подействовал на пьяную компанию. Тогда росгвардеец начал стрелять по ногам нападавших, ранив двух из них. Раненых отвезли в больницу, где им оказали помощь.

Как сообщили в пресс-службе суда, оба мужчины признаны виновными и приговорены к условным срокам.

Фото: Росгвардия Бурятии 
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