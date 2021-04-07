В Улан-Удэ пьяный горожанин спускался по простыням с пятого этажа

Мужчину заперли в квартире, но ему очень хотелось на улицу





В Улан-Удэ сотрудникам Росгвардии поступило сообщение о том, что в доме по ул. Павлова мужчина спускается по простыням с пятого этажа и может упасть.

Вскоре к дому подъехала автовышка МЧС. Один из росгвардейцев поднялся в люльке на балкон, загрузил туда мужчину и спустил на землю.





Когда сотрудники группы задержания прибыли на место происшествия, мужчина уже спустился на балкон квартиры на четвертом этаже и хотел спускаться дальше. Росгвардейцы вызвали пожарных и скорую, а сами в это время уговаривали улан-удэнца остаться на месте. При этом оказалось, что «альпинист» пьян.Как выяснилось, 55-летний горожанин распивал спиртное в квартире на 5-м этаже. После того, как его закрыли, он решил выйти на улицу через балкон, спустившись по связанным простыням. Гражданина передали полицейским для дальнейшего разбирательства, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии