08.04.2021
В Тункинском районе Бурятии вновь насмерть сбили человека

В Тункинском районе Бурятии вновь насмерть сбили человека

41-летняя женщина погибла не месте

Прошлой ночью в Тункинском районе Бурятии вновь произошло смертельное ДТП. На 118-м км автодороги «Култук – Монды» вблизи села Кырен 35-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил 41-летнюю женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.

Как отметили в ГИБДД Бурятии, наезд произошел вне зоны пешеходного перехода.

Напомним, днем 6 апреля на этой же трассе вблизи села Туран 55-летний водитель автомобиля «Ниссан-АД» насмерть сбил 40-летнего велосипедиста.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП
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