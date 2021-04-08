В Тункинском районе Бурятии вновь насмерть сбили человека

41-летняя женщина погибла не месте





Прошлой ночью в Тункинском районе Бурятии вновь произошло смертельное ДТП. На 118-м км автодороги «Култук – Монды» вблизи села Кырен 35-летний водитель автомобиля «Тойота Камри» сбил 41-летнюю женщину. Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте.