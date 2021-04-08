В Бурятии наркоман угодил в засаду росгвардейцев

Правоохранители терпеливо ждали, когда мужчина соберет на поле коноплю





На днях на окраине села Турунтаево сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии заметили подозрительного мужчину, направлявшегося в сторону поля. Правоохранители решили устроить засаду.

Когда мужчина возвращался с поля по единственной лесной дороге, его задержали. Как оказалось, терпение росгвардейцы проявили не зря. В руках у сельчанина был полиэтиленовый пакет, набитый коноплей.Не работающий 25-летний сельчанин сознался, что собрал наркотическое растение для личного употребления. Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии