Уроженки Бурятии столкнулись с расизмом в столице России

Две москвички оскорбляли девушек по национальному признаку и ударили одну из них по лицу
В социальных сетях разошелся скандальный видеоролик, на котором запечатлено, как две женщины оскорбляют двух уроженок Бурятии по национальному признаку. Женщины интересовались, откуда приехали девушки, при этом продолжая их поливать нецензурной лексикой. Событие произошло в одном из московских дворов. Девушка рассказала о конфликте в социальных сетях.
- Мы просто сидели на лавочке, из подъезда вышли две женщины и со словами «подвиньте свои рожи киргизские» сели рядом. Мы промолчали – раз, два, потом дошло до оскорблений и фраз «да мы родились в Москве, да вы по-любому снимаете, понаехали твари, мрази, паспорта понапокупали» и т.д.
Кроме того, женщины провоцировали драку. Когда уроженка Бурятии выронила вещь, одна из женщин специально наступила на нее и пнула в сторону, при этом смеясь.
- Ира (в ответ) выхватила ее цветы и швырнула их, потом подлетела вторая. Я, впопыхах и в ступоре пыталась включить камеру, пытаясь оттолкнуть женщину от Иры, - рассказала уроженка Бурятии.
В итоге, одна из женщин ударила девушку по лицу, попав в висок. У девушки остался синяк. К своему посту уроженка Бурятии приложила видеоролик. На нем видно, как женщина сидит на скамейке и курит, а затем начинает с матами спрашивать, откуда приехали девушки, при этом добавляя «явно не в Москве родились, (мат). Откуда приехали? Китай, Япония? Заразу привозите (мат)». На следующем отрывке видно, как завязалась драка, одну из девушек пытаются схватить за волосы – весь процесс сопровождается постоянными матами, оскорблениями по национальному признаку, в том числе с угрозами: «Понаехали, (оскорбление по национальному признаку), гребанные ( снова оскорбление по национальному признаку)», «еще раз увижу вас в подъезде, устрою (нецензурная брань)».
Кроме того, девушки разместили фото, где видна ссадина в районе виска. Сообщение собрало большой резонанс в социальных сетях. Жителей Бурятии возмутило поведение женщин, многие советуют девушкам обратиться в правоохранительные органы.
- Не принимайте близко к сердцу. Подобных особей полным-полно, не стоит тратить себя на них, - советует горожанин. С ним солидарны 135 пользователей.
- Стыдно за Москву. Деградация москвичей на лицо. Москва держится только на приезжих, целеустремленных, образованных и открытых, - высказались там же.
- Только вот такие халды могут возвышать себя перед другими, чтобы самоутвердиться. Ну, какой адекватный человек будет себе такое позволять в сторону человека другой нации. У вас есть видеосъёмка, почему бы не обратиться в полицию, - советуют люди.
фото: со страницы девушки
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