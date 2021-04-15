Уроженки Бурятии столкнулись с расизмом в столице России

Две москвички оскорбляли девушек по национальному признаку и ударили одну из них по лицу





В социальных сетях разошелся



- Мы просто сидели на лавочке, из подъезда вышли две женщины и со словами «подвиньте свои рожи киргизские» сели рядом. Мы промолчали – раз, два, потом дошло до оскорблений и фраз «да мы родились в Москве, да вы по-любому снимаете, понаехали твари, мрази, паспорта понапокупали» и т.д.



Кроме того, женщины провоцировали драку. Когда уроженка Бурятии выронила вещь, одна из женщин специально наступила на нее и пнула в сторону, при этом смеясь.



- Ира (в ответ) выхватила ее цветы и швырнула их, потом подлетела вторая. Я, впопыхах и в ступоре пыталась включить камеру, пытаясь оттолкнуть женщину от Иры, - рассказала уроженка Бурятии.



В итоге, одна из женщин ударила девушку по лицу, попав в висок. У девушки остался синяк. К своему посту уроженка Бурятии приложила



Кроме того, девушки разместили фото, где видна ссадина в районе виска. Сообщение собрало большой резонанс в социальных сетях. Жителей Бурятии возмутило поведение женщин, многие советуют девушкам обратиться в правоохранительные органы.



- Не принимайте близко к сердцу. Подобных особей полным-полно, не стоит тратить себя на них, - советует горожанин. С ним солидарны 135 пользователей.



- Стыдно за Москву. Деградация москвичей на лицо. Москва держится только на приезжих, целеустремленных, образованных и открытых, - высказались там же.



- Только вот такие халды могут возвышать себя перед другими, чтобы самоутвердиться. Ну, какой адекватный человек будет себе такое позволять в сторону человека другой нации. У вас есть видеосъёмка, почему бы не обратиться в полицию, - советуют люди.



фото: со страницы девушки В социальных сетях разошелся скандальный видеоролик , на котором запечатлено, как две женщины оскорбляют двух уроженок Бурятии по национальному признаку. Женщины интересовались, откуда приехали девушки, при этом продолжая их поливать нецензурной лексикой. Событие произошло в одном из московских дворов. Девушка рассказала о конфликте в социальных сетях.- Мы просто сидели на лавочке, из подъезда вышли две женщины и со словами «подвиньте свои рожи киргизские» сели рядом. Мы промолчали – раз, два, потом дошло до оскорблений и фраз «да мы родились в Москве, да вы по-любому снимаете, понаехали твари, мрази, паспорта понапокупали» и т.д.Кроме того, женщины провоцировали драку. Когда уроженка Бурятии выронила вещь, одна из женщин специально наступила на нее и пнула в сторону, при этом смеясь.- Ира (в ответ) выхватила ее цветы и швырнула их, потом подлетела вторая. Я, впопыхах и в ступоре пыталась включить камеру, пытаясь оттолкнуть женщину от Иры, - рассказала уроженка Бурятии.В итоге, одна из женщин ударила девушку по лицу, попав в висок. У девушки остался синяк. К своему посту уроженка Бурятии приложила видеоролик . На нем видно, как женщина сидит на скамейке и курит, а затем начинает с матами спрашивать, откуда приехали девушки, при этом добавляя «явно не в Москве родились, (мат). Откуда приехали? Китай, Япония? Заразу привозите (мат)». На следующем отрывке видно, как завязалась драка, одну из девушек пытаются схватить за волосы – весь процесс сопровождается постоянными матами, оскорблениями по национальному признаку, в том числе с угрозами: «Понаехали, (оскорбление по национальному признаку), гребанные ( снова оскорбление по национальному признаку)», «еще раз увижу вас в подъезде, устрою (нецензурная брань)».Кроме того, девушки разместили фото, где видна ссадина в районе виска. Сообщение собрало большой резонанс в социальных сетях. Жителей Бурятии возмутило поведение женщин, многие советуют девушкам обратиться в правоохранительные органы.- Не принимайте близко к сердцу. Подобных особей полным-полно, не стоит тратить себя на них, - советует горожанин. С ним солидарны 135 пользователей.- Стыдно за Москву. Деградация москвичей на лицо. Москва держится только на приезжих, целеустремленных, образованных и открытых, - высказались там же.- Только вот такие халды могут возвышать себя перед другими, чтобы самоутвердиться. Ну, какой адекватный человек будет себе такое позволять в сторону человека другой нации. У вас есть видеосъёмка, почему бы не обратиться в полицию, - советуют люди.фото: со страницы девушки