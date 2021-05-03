Житель Забайкалья приехал в Улан-Удэ и пропал

Последний раз мужчину видели 24 апреля на ул. Сахьяновой





В Бурятии полицейские разыскивают 33-летнего Станислава Тунгусова, который 24 апреля выехал из Забайкальского края в Улан-Удэ и до настоящего времени не вернулся. Днем 24 апреля мужчину видели на ул. Сахьяновой.

Приметы: европейской внешности, на вид 30 лет, рост 165-170 см, среднего телосложения, волосы короткие темные, глаза голубые.Был одет в костюм-горку.При наличии какой-либо информации о пропавшем или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8-(3012)-43-52-84, 8-(3012)-43-02-02, 8-964-406-96-02, 8-924-555-97-55 или 102 (112).