В Улан-Удэ поймали водителя, сбежавшего после смертельного наезда на женщину

Разбитый автомобиль мужчина бросил в лесу







В Улан-Удэ сотрудники ДТП задержали водителя, который поздним вечером 30 апреля насмерть сбил 50-летнюю женщину на ул. Школьная (ст. Дивизионная) и скрылся. Тело погибшей обнаружили только днем 1 мая.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД была установлена марка автомобиля – «Тойота Калдина» и предполагаемый водитель. Его задержали.35-летний мужчина признался, что женщину он не заметил, поскольку отвлёкся на телефон. Испугавшись содеянного, он покинул место ДТП и бросил автомобиль в лесу. Машину с характерным признаками после аварии сотрудники ГИБДД нашли в указанном водителем месте.В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в ГИБДД Бурятии.Фото: ГИБДД Бурятии