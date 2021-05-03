03.05.2021
В Улан-Удэ поймали водителя, сбежавшего после смертельного наезда на женщину

В Улан-Удэ поймали водителя, сбежавшего после смертельного наезда на женщину

Разбитый автомобиль мужчина бросил в лесу

В Улан-Удэ сотрудники ДТП задержали водителя, который поздним вечером 30 апреля насмерть сбил 50-летнюю женщину на ул. Школьная (ст. Дивизионная) и скрылся. Тело погибшей обнаружили только днем 1 мая.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГИБДД была установлена марка автомобиля – «Тойота Калдина» и предполагаемый водитель. Его задержали.

35-летний мужчина признался, что женщину он не заметил, поскольку отвлёкся на телефон. Испугавшись содеянного, он покинул место ДТП и бросил автомобиль в лесу. Машину с характерным признаками после аварии сотрудники ГИБДД нашли в указанном водителем месте.

В настоящий момент по факту ДТП проводится проверка,  устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в ГИБДД Бурятии.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП
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