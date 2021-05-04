Пьяный житель Бурятии угнал трактор с пилорамы

Полицейские раскрыли преступление по оставленным трактором следам



23 апреля в дежурную часть МО МВД России «Хоринский» поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный совершил угон трактора с территории пилорамы в с. Зун-Хурай. Злоумышленник воспользовался отсутствием сторожа, который на некоторое время отлучился, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.



На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили на земле следы от протекторов шин трактора. Проехав по ним около пяти километров, они заметили угнанное транспортное средство на территории лесоделяны в лесном массиве.



"Сам подозреваемый – 32-летний ранее судимый за имущественные преступления житель с. Георгиевское – спал в находящемся рядом вагончике. Мужчина несколько дней назад устроился на работу по заготовке древесины. Он пояснил, что совершил преступление под действием алкоголя. Проходя мимо пилорамы и увидев, что помещение сторожки закрыто, он угнал трактор, чтобы на нем доехать до лесоучастка", - сообщили в республиканском МВД.



Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.



Фото: pixabay.com

