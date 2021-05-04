В Улан-Удэ пресекли крупную незаконную торговлю искусственными цветами

Стихийная точка по несанкционированной торговле ритуальной атрибутикой была обнаружена на ул. Пушкина



В Улан-Удэ ежедневно сотрудники Управления административного контроля проводят рейды по районам города и фиксируют нарушения по разным направлениям. 1 мая в Железнодорожном районе на ул. Пушкина ими была обнаружена крупная стихийная точка по несанкционированной торговле искусственными цветами и ритуальной атрибутикой. Незаконную торговлю вели граждане КНР, которые при виде сотрудников админконтроля свернули точку за 10 минут, сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ



На место был вызван участковый полицейский, на собственника данных товаров были составлены 2 административных протокола за торговлю вне установленных мест либо без документов, подтверждающих право размещения нестационарных торговых объектов, а также нарушение порядка организации ярмарок.



Нарушение данной статьи влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на юридических лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.



Фото: пресс-служба администрации Улан-Удэ

