Баир Жамбалов получил 6 лет в колонии-поселении

Суд вынес в отношении политика обвинительный приговор





Сегодня судья Прибайкальского райсуда Бурятии Олег Абидуев огласил приговор по уголовному делу в отношении экс-вице-спикера Хурала и бывшего главного бурятского «единоросса» Баира Жамбалова.

Как сообщает корреспондент «Номер один» из зала суда, судья, оценив доводы сторон обвинения и защиты, пришел к выводу о доказанности вины Баира Жамбалова. С учетом пожилого возраста и положительных характеристик он приговорен к 6 годам 1 месяцу в колонии-поселении. Отметим, часть срока осужденному "скостят", так как он несколько месяцев провел под домашним арестом. К месту отбывания наказания Баир Жамбалов должен прибыть сам.Напомним, по версии следствия, 5 января 2020 года возле села Батурино политик насмерть сбил 17-летнюю Галину Бурчевскую. В апреле того же года Баира Жамбалова задержали и поместили под домашний арест. Ему предъявили обвинение по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлёкшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия) и ст. 125 УК РФ (оставление в опасности). Сам «единоросс» всоей вины не признает, утверждая, что в момент ДТП за рулем внедорожника был его друг, бизнесмен Галуст Пилосян.Ранее гособвинитель попросил суд признать Жамбалова виновным и по совокупности преступлений приговорить его к 10 годам 3 месяцам колонии общего режима.Фото: «Номер один»