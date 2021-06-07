Прокуратура Бурятии обжаловала приговор Баиру Жамбалову

Гособвинение считает назначенное наказание слишком мягким





Прокуратура Бурятии подала апелляционную жалобу на приговор бывшему вице-спикеру Хурала Бурятии Баиру Жамбалову. Соответствующая информация появилась в картотеке Прибайкальского райсуда. По информации «Номер один», надзорное ведомство сочло приговор слишком мягким. Ранее на суде гособвинитель просил суд назначить Жамбалову 10 лет 3 месяца колонии общего режима.