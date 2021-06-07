Прокуратура Бурятии обжаловала приговор Баиру Жамбалову

Гособвинение считает назначенное наказание слишком мягким
Прокуратура Бурятии подала апелляционную жалобу на приговор бывшему вице-спикеру Хурала Бурятии Баиру Жамбалову. Соответствующая информация появилась в картотеке Прибайкальского райсуда. По информации «Номер один», надзорное ведомство сочло приговор слишком мягким. Ранее на суде гособвинитель просил суд назначить Жамбалову 10 лет 3 месяца колонии общего режима.
Напомним, 26 мая суд признал Баира Жамбалова виновным по двум статьям УК РФ: «Нарушение правил дорожного движения, повлекшем причинение смерти человеку, соединённое с оставлением места происшествия» и «Оставление в опасности». Судья Олег Абидуев приговорил бывшего главного единоросса республики к 6 годам 1 месяцу лишения свободы в колонии-поселении.
Первым приговор обжаловал Максим Бурчевский, отец насмерть сбитой 17-летней Галины. «Это для нас не результат. 8 лет общего режима - это бы устроило нашу семью», - комментировал ранее решение суда Максим Бурчевский.
Не исключено, что приговор еще обжалует и сам Баир Жамбалов, который не считает себя виновным. Сразу после его оглашения политик вновь заявил журналистам, что «не был за рулем той машины».
Фото: «Номер один»
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