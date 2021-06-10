В Улан-Удэ возле «Пиплс парка» сбили пожилого мужчину

Пенсионер госпитализирован в БСМП





Вчера в Улан-Удэ на ул. Жердева возле «Пиплс парка» произошло ДТП. 34-летняя женщина за рулем «Тойоты Приус» сбила 74-летнего мужчину. Пенсионер получил травмы и был госпитализирован в БСМП.

Как отметили в ГИБДД, наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. На месте происшествия выявлены недостатки в виде отсутствия дорожной разметки, сотрудниками Госавтоинспекции составлен соответствующий акт.Фото: ГИБДД Бурятии