10.06.2021
В Улан-Удэ возле «Пиплс парка» сбили пожилого мужчину

В Улан-Удэ возле «Пиплс парка» сбили пожилого мужчину

Пенсионер госпитализирован в БСМП

Вчера в Улан-Удэ на ул. Жердева возле «Пиплс парка» произошло ДТП. 34-летняя женщина за рулем «Тойоты Приус» сбила 74-летнего мужчину. Пенсионер получил травмы и был госпитализирован в БСМП.

Как отметили в ГИБДД, наезд произошел вне зоны пешеходного перехода. На месте происшествия выявлены недостатки в виде отсутствия дорожной разметки, сотрудниками Госавтоинспекции составлен соответствующий акт.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП
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