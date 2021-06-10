Москвичек, оскорбивших уроженок Бурятии по расовому признаку, ждет суд

Женщин уже привлекли к административной ответственности, впереди - уголовная
В Полпредстве Бурятии сообщили новости по нашумевшему делу о нападении на двух уроженок Бурятии в Москве. Речь идет об оскорблении девушек по мотивам расовой принадлежности.
- 9 июня решением суда зачинщицы конфликта признаны виновными по статье 20.3.1 КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» и им назначено наказание, предусмотренное санкцией данной статьи. При этом судебным актом установлены обстоятельства, имеющие существенное значение для последующего разрешения уголовного дела о побоях. Следственные действия по уголовному делу о побоях, совершенных по мотивам расовой, национальной ненависти или вражды, были окончены также 9 июня. В ближайшее время уголовное дело будет передано в прокуратуру, а затем в суд, - сообщили в полпредстве.
Адвокаты девушек ознакомились со всеми материалами уголовного дела и вещественными доказательствами. После анализа материалов ими будет принято решение о дальнейших действиях по защите прав потерпевшей.
Напомним, в социальных сетях разошелся скандальный видеоролик, на котором запечатлено, как две женщины оскорбляют двух уроженок Бурятии по национальному признаку. Женщины интересовались, откуда приехали девушки, при этом продолжая их поливать нецензурной лексикой, а потом бьют одну из них. Событие произошло в одном из московских дворов. Девушка рассказала о конфликте в социальных сетях.
фото: скриншот из видео
Вы ознакомились и согласны с правилами размещения комментариев на сайте?