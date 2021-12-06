В Улан-Удэ главный по туризму ушел по-тихому

На смену Александру Барданову подобрали нового человека



В мэрии Улан-Удэ с 6 декабря приступил к своим обязанностям новый начальник отдела туризма. Им стал Аржан Малацагаев, ранее работавший в туристической компании.

– Улан-Удэ красивый город. Это мнение многих туристов, с которыми я работал, общался. К тому же это транспортный узел региона, благодаря чему в городе всегда было и будет относительно много туристов. Хочется, чтобы город стал ещё лучше, гостеприимнее, удобнее. То, что хорошо для туристов, должно быть хорошо и для местных жителей и наоборот. Надо улучшать туристическую среду, проводить событийные мероприятия – работы много, – сказал новый руководитель отдела туризма.



Напомним, с осени 2019 года отдел туризма возглавлял бывший депутат горсовета и бизнесмен Александр Барданов. Его назначение прошло «по-тихому», что особо не удивительно. Ведь Александр Барданов был известен не только как депутат, но и как участник целого



Так, еще в 2009 же году, когда он возглавлял управляющую компанию бизнес-инкубатора, депутат затеял драку с одним из арендаторов – гендиректором ООО «Мобстайл» Максимом Отнюковым. Позже, в 2014 году, в сети появился ролик, как Александр Барданов накидывается на оператора «Ариг Уса» со словами



Судя по всему, после назначения главным по туризму Александр Барданов поработал над своим поведением, поскольку в каких-либо скандальных историях он больше замечен не был. Впрочем, о его выдающихся достижениях в туристической сфере города также ничего не известно.



Уволился г-н Барданов также тихо, как и пришел. По информации «Номер один», отставка чиновника произошла еще летом этого года. Официально об этом ничего не сообщалось.



Справка



Аржан Малацагаев родился 28 декабря 1982 года. После окончания улан-удэнской гимназии №3 поступил в РУДН на специальность «Социология». Магистратуру окончил в БГСХА по специальности «Менеджмент». Более 10 лет работал в сфере туризма.



Фото: мэрия Улан-Удэ – Улан-Удэ красивый город. Это мнение многих туристов, с которыми я работал, общался. К тому же это транспортный узел региона, благодаря чему в городе всегда было и будет относительно много туристов. Хочется, чтобы город стал ещё лучше, гостеприимнее, удобнее. То, что хорошо для туристов, должно быть хорошо и для местных жителей и наоборот. Надо улучшать туристическую среду, проводить событийные мероприятия – работы много, – сказал новый руководитель отдела туризма.Напомним, с осени 2019 года отдел туризма возглавлял бывший депутат горсовета и бизнесмен Александр Барданов. Его назначение прошло «по-тихому», что особо не удивительно. Ведь Александр Барданов был известен не только как депутат, но и как участник целого ряда скандалов Так, еще в 2009 же году, когда он возглавлял управляющую компанию бизнес-инкубатора, депутат затеял драку с одним из арендаторов – гендиректором ООО «Мобстайл» Максимом Отнюковым. Позже, в 2014 году, в сети появился ролик, как Александр Барданов накидывается на оператора «Ариг Уса» со словами «че улыбаешься» . Затем он возглавил Дирекцию по паркам культуры и отдыха, но после ряда некрасивых ситуаций с ним расторгли контракт Судя по всему, после назначения главным по туризму Александр Барданов поработал над своим поведением, поскольку в каких-либо скандальных историях он больше замечен не был. Впрочем, о его выдающихся достижениях в туристической сфере города также ничего не известно.Уволился г-н Барданов также тихо, как и пришел. По информации «Номер один», отставка чиновника произошла еще летом этого года. Официально об этом ничего не сообщалось.Аржан Малацагаев родился 28 декабря 1982 года. После окончания улан-удэнской гимназии №3 поступил в РУДН на специальность «Социология». Магистратуру окончил в БГСХА по специальности «Менеджмент». Более 10 лет работал в сфере туризма.Фото: мэрия Улан-Удэ

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