В Бурятии пройдет российско-монгольский форум

Российско-монгольский форум «Россия-Монголия. Партнерство в новой реальности» пройдет на площадке физкультурно-спортивного комплекса в Улан-Удэ 27-28 мая. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, его проведение инициировал глава республики Алексей Цыденов. Инициатива была поддержана полпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.В рамках форума пройдет выставка, на которой представители бизнеса и власти расскажут обо всех преимуществах для российских и монгольских инвесторов, какие проекты наиболее привлекательны и перспективны для развития международного экономического сотрудничества.- Сегодня идет разворот на Восток. На выставке будут представлены тематические площадки, прошу задействовать все тематики – инвестиции, туризм, строительство, сельское хозяйство и так далее. Мы должны представить весь спектр нашего потенциала, - отметил на совещании по подготовке к форуму Алексей Цыденов.Всего ожидается порядка тысячи участников в очном и онлайн форматах. В рамках форума планируется обсуждение тем:- Организация внешнеэкономической деятельности между Монголией и Россией: проекты и перспективы;- Снятие логистической напряженности;- Взаимные финансовые расчеты;- Перспективы развития ТЛК;- Презентация туристического потенциала Бурятии;- Презентация туристического потенциала Монголии;- Восточная медицина – перспективы масштабирования;- Инновации в развитии агропромышленного сектора стран-партнеров;- Совершенствование механизмов работы с иностранными инвесторами;- Презентация инвестиционного потенциала РБ и Монголии;- Специальные режимы и беспошлинные зоны.Фото: пресс-служба правительства Бурятии