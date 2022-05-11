Политика и власть 11.05.2022 в 11:49

В Бурятии пройдет российско-монгольский форум

Его проведение инициировал глава респуюлики
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии пройдет российско-монгольский форум
Российско-монгольский форум «Россия-Монголия. Партнерство в новой реальности» пройдет на площадке физкультурно-спортивного комплекса в Улан-Удэ 27-28 мая. Как сообщили в пресс-службе правительства РБ, его проведение инициировал глава республики Алексей Цыденов. Инициатива была поддержана полпредом президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

В рамках форума пройдет выставка, на которой представители бизнеса и власти расскажут обо всех преимуществах для российских и монгольских инвесторов, какие проекты наиболее привлекательны и перспективны для развития международного экономического сотрудничества.

- Сегодня идет разворот на Восток. На выставке будут представлены тематические площадки, прошу задействовать все тематики – инвестиции, туризм, строительство, сельское хозяйство и так далее. Мы должны представить весь спектр нашего потенциала, - отметил на совещании по подготовке к форуму Алексей Цыденов.

Всего ожидается порядка тысячи участников в очном и онлайн форматах. В рамках форума планируется обсуждение тем:

- Организация внешнеэкономической деятельности между Монголией и Россией: проекты и перспективы;

- Снятие логистической напряженности;

- Взаимные финансовые расчеты;

- Перспективы развития ТЛК;

- Презентация туристического потенциала Бурятии;

- Презентация туристического потенциала Монголии;

- Восточная медицина – перспективы масштабирования;

- Инновации в развитии агропромышленного сектора стран-партнеров;

- Совершенствование механизмов работы с иностранными инвесторами;

- Презентация инвестиционного потенциала РБ и Монголии;

- Специальные режимы и беспошлинные зоны.

Фото: пресс-служба правительства Бурятии
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