В Улан-Удэ депутаты городского совета вновь обсудили повышение цен на проезд

Спустя полторы недели депутаты горсовета Улан-Удэ на утреннем заседании в очередной раз рассмотрели вопрос о повышении тарифов на пассажирские перевозки. До сегодняшнего дня председатель комитета горсовета по транспорту Сергей Бурдиков, не мог гарантировать ни то, что повышение будет, ни того, что повышения не будет.

Помимо повышения тарифов, на заседании подняли еще несколько вопросов. О проекте решения по внесению изменений в Правила благоустройства территорий городского округа Улан-Удэ и изменений в отдельном решении городского совета выступил заместитель мэра – председатель Комитета городского хозяйства Сергей Гашев.

«Теперь схемы границ прилегающих территорий находятся в общем доступе на официальном геопортале Республики Бурятии. Если зайти на сайт и перейти на земельно-имущественные отношения и прилегающие территории, можно увидеть схемы прилегающих территорий 27 тысяч участков, которые предлагается утвердить. Также в дальнейшем планируют утверждать прилегающие территории по отдаленным микрорайонам города и частному сектору. То есть, утверждение схем будет производиться поэтапно. Схемы, обрисованные с 1 ноября по 31 декабря и далее, будут утверждаться уже на втором этапе. После корректировки границ проект вступит в силу», – сообщил Сергей Анатольевич.



Момент с уборкой и контролем прилегающих территорий пока уточняется. Что касаемо нового тарифа на общественный транспорт – вопрос остается временно открытым. Стоимость продолжают обсуждать. Было принято решение позднее вернуться к этому вопросу.

Регулярные перевозки организуют в трех режимах движения: в обычном, экспрессном и полуэкспрессном. Основанием для пересмотра действующего тарифа стало увеличение минимальной тарифной ставки рабочего 1 разряда. А также - рост цен на дизельное топливо, бензин, цен на смазочные материалы, запчасти, шины и прочие расходные материалы.

Пожалуй, главной темой заседания все же стал вопрос о повышении тарифов на пассажирские перевозки. По этой теме выступил председатель Комитета по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству администрации Улан-Удэ Юрий Ткачёв.

«Для МУП «Городские Маршруты» были приобретены в лизинг 124 автобуса. Большой вместимости 59 и 65 средней вместимости. В результате приобретения автобусов выпуск на линию увеличится с 54 до 153 единиц. Расширится перечень маршрутов, ожидается рост количества перевезенных пассажиров. Тариф обусловлен обновлением парка, ростом цен на топливо, увеличением техники, зарплат водителям автобусов, кондукторам и слесарям. Увеличением штатной численности предприятия в целях эксплуатации новых автобусов», – отметил Юрий Захарович.

Сейчас на линии работает 70 новых автобусов. До конца года появится еще 30 автобусов. Планируется внедрение датчиков подсчета пассажиров. В январе будет увеличение еще на 80 единиц. К первому кварталу увеличат линию до 150 автобусов.

Будут решать проблему регулярности ходьбы общественного транспорта. Депутаты рекомендуют ввести единое расписание на рейсы и муниципалов и частников. Но пока призывают граждан использовать приложением «Умный транспорт». К концу 1 квартала 2023 года обновят расписание и на остановках, так как многие таблички давно потеряли свою актуальность. Большая часть маршрутов станет магистральной с интервалом не более 10-15 минут.

« Критерии у пассажиров давно определены. Первое – это возможность уехать, возможность и наличие самого транспорта. Второе – это регулярность и доступность перевозок. Третье – ценовая доступность. Резкий рост тарифов может привести к тому, что часть людей вообще перестанет ездить. Ну и комфорт, удобное расписание, удобное расположение остановок, возможность пересадок и так далее. По итогам заседания, все замечания, которые касались процедуры расчетов тарифного образования устранены. Вопрос вынесли на совместное заседание комитетов, которое пройдет 14 числа. Окончательное решение будет вынесено на сессии», – сказал председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов Сергей Бурдиков.



Напомним, ранее на тему повышения тарифа уже разгоралась дискуссия, желание поднять цену появилось еще в августе. Тариф планировали увеличить с 20 до 25 рублей в трамваях, с 25 до 30 рублей в маршрутках и до 34 рублей в экспрессах/полуэкспрессах. Осуществить повышение предлагалось с 1 января 2023 года.

Фото: "Номер один"