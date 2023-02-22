Политика и власть 22.02.2023 в 16:53

Правительство Бурятии и мэрия Улан-Удэ в суде выясняли, кто отвечает за танк-памятник

До недавнего времени мемориал на проспекте Победы был бесхозным
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Текст: Станислав Сергеев
Правительство Бурятии и мэрия Улан-Удэ в суде выясняли, кто отвечает за танк-памятник
Администрация главы и правительства Бурятии подала в суд иск к мэрии Улан-Удэ. В нем она требовала от городских властей поставить на учет «Танк-памятник воинам-землякам, павшим на фронтах Великой Отечественной войны (1941-1945)», расположенный на проспекте Победы.

В суде выяснилось, что этот объект культурного наследия поставлен на государственную охрану еще в 1971 году. В 2016 году вышел приказ минкультуры России, которым памятник внесли в реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Но при этом, согласно выписке из ЕГРН, памятник на кадастровом учете не стоит: «Сведения о нахождении его в государственной собственности, собственности Республики Бурятия и муниципальной собственности, а также в собственности граждан или юридических лиц отсутствуют, права на указанный объект не заявлены», - пояснили представители администрации правительства в суде.

И по логике, так как танк находится на территории Улан-Удэ, то и отвественность за него должна лежать на администрации города, решили в правительстве.

«В администрацию Улан-Удэ неоднократно направлялись письма о необходимости принятия мер по оформлению объекта культурного наследия в муниципальную собственность, до настоящего времени мер не принято. Непринятие мер по оформлению прав собственности на памятник создает угрозу ухудшения его состояния и впоследствии его утрату, в связи с чем, усматривается нарушение прав и интересов государства», - приводится позиция правительства в судебных документах.

В итоге суд первой инстанции решил возложить на мэрию столицы республики обязанность начать регистрацию прав на танк-памятник в течение трех месяцев с даты вступления судебного решения в законную силу.

Однако до того, как это произошло, мэрия обратилась в Верховный суд с апелляционной жалобой, в которой требовала отменить решение первой инстанции. То есть, особого энтузиазма перспектива содержания объекта культурного наследия в администрации города не вызвала.

«Спорный памятник в силу закона является федеральной собственностью, а, следовательно, не является бесхозяйным имуществом. Отмечает, что решения командования 36-й армии Восточного военного округа о снятии Танка Т-34 с постамента, о проведении ремонтно-восстановительных работ, о замене запасных частей, о выделении денежных средств на ремонтно-восстановительные работы, о несении затрат на приобретение и доставку запасных частей из других регионов РФ, о прохождении ходовых испытаний на полигоне, об участии в шествии в составе механизированной колонны военной техники на 9 мая в столице Бурятии, свидетельствуют о фактическом владении, пользовании и распоряжении данным имуществом как своим собственным», - приводит суд позицию мэрии.

Более того, в городской администрации предположили, что, раз так участвует в военных парадах, значит и признать его недвижимым имуществом нельзя:

«В отсутствие процедуры списания и проведения мероприятий по демилитаризации, указанный объект является действующей боевой машиной».

Впрочем, Верховный суд решил иначе. И теперь мэрия обязана начать работу по постановке танка на учет. Если, конечно, городские власти не намерены и дальше судиться по этому вопросу.

Фото: «Номер один».

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