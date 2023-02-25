Политика и власть 25.02.2023 в 08:59

Глава Бурятии навестил раненых военных

В госпиталях Улан-Удэ лечатся военнослужащие со всей страны
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Текст: Константин Воронов
Глава Бурятии навестил раненых военных
23 февраля глава Бурятии Алексей Цыденов навестил пациентов военных госпиталей в Улан-Удэ и поселке Сосновый бор. Он пообщался с военнослужащими, поздравил их с Днём защитника Отечества. В Сосновом бору для пациентов госпиталя министерство культуры подготовило праздничную программу.


«Поздравил с Днем Защитника Отечества ребят, которые лечатся в военных госпиталях города. У нас получают медпомощь ребята со всей страны - из Луганска, Сахалина, Дагестана, Камчатки, Подмосковья и Санкт-Петербурга. Конечно, есть парни из Бурятии. Пожелал всем скорейшего выздоровления. Республика помогает и будет помогать с лечением и реабилитацией - лучшие специалисты, оборудование и материалы для наших солдат. Наши артисты, некоторые из которых уже дважды побывали с агитбригадами на передовой, дали небольшой праздничный концерт. Научили всех петь «Урагшаа!», что означает «Вперед!». Вместе мы - сила, победа будет за нами!», - рассказал Алексей Цыденов.

Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова
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ЗУРХАЙ
с 22 по 28 февраля

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