В районе Бурятии попрощаются с 25-летним мобилизованным, погибшим в Украине

Оборвалась жизнь Гаджулы Дениса Андреевича. Он родился 17 июня 1997 года в поселке Селенгинск Кабанского района.



«Денис был самым добрым, отзывчивым и веселым человеком. На любую ситуацию, он отвечал с улыбкой. Всегда приходил на помощь и не оставлял в беде. В 2012 году окончил Брянскую среднюю школу. В 2016 году окончил Политехнический техникум в Селенгинске по специальности "Электрик". В этом же году был призван на военную службу в город Чита. Через полгода заключил контракт на три года в Приморском крае города Уссурийск. По окончанию контракта вернулся домой»,



- рассказывают о жизни Дениса в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».

