Политика и власть 27.02.2023 в 12:45

В районе Бурятии попрощаются с 25-летним мобилизованным, погибшим в Украине

13 февраля не стало уроженца Кабанского района Дениса Гаджулы
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Текст: Алена Завывалова
В районе Бурятии попрощаются с 25-летним мобилизованным, погибшим в Украине

Оборвалась жизнь Гаджулы Дениса Андреевича. Он родился 17 июня 1997 года в поселке Селенгинск Кабанского района.

«Денис был самым добрым, отзывчивым и веселым человеком. На любую ситуацию, он отвечал с улыбкой. Всегда приходил на помощь и не оставлял в беде. В 2012 году окончил Брянскую среднюю школу. В 2016 году окончил Политехнический техникум в Селенгинске по специальности "Электрик". В этом же году был призван на военную службу в город Чита. Через полгода заключил контракт на три года в Приморском крае города Уссурийск. По окончанию контракта вернулся домой», 

 - рассказывают о жизни Дениса в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».

В дальнейшем парень устроился работать на Селенгинский ЦКК, а после решил работать вахтовым методом. 20 октября 2022 года во время частичной мобилизации его забрали в 37 бригаду 8 мотострелковую роту. Погиб рядовой Гаджула Денис 13 февраля 2023 года.

Прощание состоится 28 февраля в селе Тресково.


Фото: Мемориал памяти военным из Бурятии

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с 22 по 28 февраля

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