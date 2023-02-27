В районе Бурятии попрощаются с 25-летним мобилизованным, погибшим в Украине
Оборвалась жизнь Гаджулы Дениса Андреевича. Он родился 17 июня 1997 года в поселке Селенгинск Кабанского района.
«Денис был самым добрым, отзывчивым и веселым человеком. На любую ситуацию, он отвечал с улыбкой. Всегда приходил на помощь и не оставлял в беде. В 2012 году окончил Брянскую среднюю школу. В 2016 году окончил Политехнический техникум в Селенгинске по специальности "Электрик". В этом же году был призван на военную службу в город Чита. Через полгода заключил контракт на три года в Приморском крае города Уссурийск. По окончанию контракта вернулся домой»,
- рассказывают о жизни Дениса в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».
В дальнейшем парень устроился работать на Селенгинский ЦКК, а после решил работать вахтовым методом. 20 октября 2022 года во время частичной мобилизации его забрали в 37 бригаду 8 мотострелковую роту. Погиб рядовой Гаджула Денис 13 февраля 2023 года.
Прощание состоится 28 февраля в селе Тресково.
Фото: Мемориал памяти военным из Бурятии