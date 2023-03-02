В районе Бурятии простятся с мобилизованным, погибшим в Украине

Ушел из жизни уроженец Иволгинского района Петров Виктор Михайлович. Он родился 24 ноября 1976 года в селе Иволгинск. Учился в местной средней школе, после 9-го класса поступил в Иволгинский совхоз-техникум на автомеханика

«В 1996 году Виктора Михайловича призвали в армию, в ракетные войска в Камчатский край. В 1999-2000 годы участвовал в Чеченской компании. С 2000 года работал в лесничестве, в водном хозяйстве. Последние годы работал вахтовым методом водителем»,

- рассказывают о погибшем в группе Иволгинского района.



22 сентября 2022 года во время частичной мобилизации был призван для участия в специальной военной операции на Украине. Погиб 13 февраля 2023 года. Посмертно награжден Орденом мужества.

«Виктор Михайлович всегда был очень добрым, искренним и отзывчивым человеком. Светлая память о нем, как о верном товарище, доблестном воине и самоотверженном защитнике родины навсегда останется в наших сердцах»,

- пишут односельчане.



Прощальная панихида состоится 3 марта в 14:00 у здания районной администрации села Иволгинск.