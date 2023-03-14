Политика и власть 14.03.2023 в 07:50

Сегодня в Бурятию приедет Владимир Путин

Он посетит авиазавод в Улан-Удэ и проведет совещание
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Текст: Константин Воронов
Сегодня в Бурятию приедет Владимир Путин
14 марта президент России совершит рабочую поездку в Бурятию. Глава государства посетит «Улан-Удэнский авиационный завод» – один из ведущих российских производителей вертолётной техники и ключевое предприятие столицы региона, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Здесь же в режиме видеоконференции Владимир Путин проведёт совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. В совещании в очном формате примут участие полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов.

В режиме видеоконференции участниками совещания станут министры правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний.

Президент также проведет встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.
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ЗУРХАЙ
с 8 по 14 марта

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