Сегодня в Бурятию приедет Владимир Путин

14 марта президент России совершит рабочую поездку в Бурятию. Глава государства посетит «Улан-Удэнский авиационный завод» – один из ведущих российских производителей вертолётной техники и ключевое предприятие столицы региона, сообщили в пресс-службе правительства РБ.Здесь же в режиме видеоконференции Владимир Путин проведёт совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. В совещании в очном формате примут участие полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и глава Бурятии Алексей Цыденов.В режиме видеоконференции участниками совещания станут министры правительства, губернаторы Забайкальского края, Сахалинской и Амурской областей, руководители российских компаний.Президент также проведет встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.