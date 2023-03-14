Политика и власть 14.03.2023 в 20:37

Владимир Путин приехал в Улан-Удэ

Кортеж с главой государства проехал по городу
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Текст: Константин Воронов
Владимир Путин приехал в Улан-Удэ
Сегодня в девятом часу вечера Владимир Путин прилетел в Улан-Удэ. Из аэропорта кортеж с главой государства проехал по городу в сторону авиазавода.

Напомним, в программе визита Путина в Бурятию запланировано посещение авиазавода, там же в режиме видеоконференции президент проведет совещание по вопросам реализации программы развития дальневосточных городов. Планировалось, что Владимир Путин также проведет встречу с главой Бурятии Алексеем Цыденовым.

Фото: скриншот видео «Весь Улан-Удэ»
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