Политика и власть 14.03.2023 в 21:40
Владимир Путин об авиазаводе в Улан-Удэ: «Предприятие отличное!»
Глава государства подчеркнул огромную роль предприятия в обеспечении победы
Текст: Константин Воронов
Сегодня в ходе визита в Улан-Удэ президент России Владимир Путин пообщался с рабочими авиазавода. Он отметил, что Улан-Удэнский авиазавод - флагман отечественного вертолетостроения и выпускает современные вертолеты, востребованные на внутреннем и зарубежном рынках. Также глава государства подчеркнул огромную роль предприятия в обеспечении победы в спецоперации на Украине.
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