Владимир Путин об авиазаводе в Улан-Удэ: «Предприятие отличное!»

Сегодня в ходе визита в Улан-Удэ президент России Владимир Путин пообщался с рабочими авиазавода. Он отметил, что Улан-Удэнский авиазавод - флагман отечественного вертолетостроения и выпускает современные вертолеты, востребованные на внутреннем и зарубежном рынках. Также глава государства подчеркнул огромную роль предприятия в обеспечении победы в спецоперации на Украине.









