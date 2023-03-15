Политика и власть 15.03.2023 в 18:26

«Исторический прорыв»: как в Бурятии встретили президента

В Улан-Удэ поделились мнениями о приезде Владимира Путина
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Текст: Номер один
«Исторический прорыв»: как в Бурятии встретили президента

14 марта надолго запомнится жителям республики и еще не одну неделю будет едва ли не самой обсуждаемой темой в нашем регионе. Как считают эксперты, прибытие Президента Владимира Путина заметно отразится на разных отраслях нашей республики.

 Так, председатель экономического комитета Народного Хурала Анатолий Кушнарев отмечает, что в первую очередь положительные изменения коснутся столицы Бурятии.

«Мастер-план города Улан-Удэ, который мы очень длительно готовили все, доложил Президенту глава республики. Предварительно к нам было несколько визитов министров и замминистров. Я думаю, что поддержка финансирования по этому плану будет очень полезна как для города, так и для всей республики», 

 - высказался Анатолий Кушнарев.
 В ближайшие 7 лет правительство РФ выделит на развитие Улан-Удэ 150 миллиардов рублей. Такую многозначительную сумму направят в первую очередь на развитие инфраструктуры дальневосточного города.

«Во-первых, это модернизация ТЭЦ-2, во-вторых – постепенный перевод города на электроотопление, а для этого тоже необходимо сначала создать необходимую инфраструктуру. Далее – жилые застройки в центре города по так называемому «Дальневосточному кварталу». Проект достаточно серьезный и финансово обеспеченный. Если он будет – а Президент сказал, значит будет – то город у нас улучшится»,

 - отметил Анатолий Кушнарев.
 Свое мнение высказал один из координаторов волонтерского движения по сбору гуманитарной помощи военным из Бурятии, а также заместитель председателя Общественной палаты Бурятии Денис Леонов. Как он отмечает, он следил за приездом Президента с гордостью.

«Это исторический и очень важный прорыв в развитии всего региона. Вместе с тем, визит Владимира Владимировича говорит об уважении жителей Бурятии и поддержки всей внутренней политике, проводимой Алексеем Самбуевичем. Не перестаю положительно удивляться от того, как глава республики по-настоящему от всего сердца старается развивать нашу малую родину. Только то, как он организовал поддержку воинов земляков на СВО, вызывает уважение и не только в пределах Бурятии. Об этом я постоянно слышу из разговоров с различными волонтерскими движениями России и теми, кто так или иначе связан с СВО. А сейчас и Президент поддержал все предложения, связанные с развитием нашего региона. Итоги встречи Алексея Цыденова с Владимиром Путиным - это прорыв для Бурятии, новый и своевременный толчок к развитию, что не может не радовать», 

 - отметил он.
Денис Леонов подчеркнул, что на этом не стоит останавливаться: «Не стоит забывать, что только вместе мы сможем достигнуть процветания и развития нашей дорогой республики. Только совместными силами, усилиями всего гражданского общества мы сможем добиться высоких целей».

 Высказалась и министр культуры Бурятии Соелма Дагаева. Она считает, что приезд Владимира Путина отразится однозначно положительно.

«Бурятия во всех сферах успешно развивается и посещение Президента думаю, придаст еще больший импульс. Отрадно, что федеральный центр обращает такое пристальное внимание к городам Дальнего Востока. В мастер-план Улан-Удэ вошло строительство крупных объектов культуры: Национального музея и театра «Байкал», 

 - сообщила министр.
Как обратила внимание Соелма Дагаева, проектируемое здание Национального музея Республики Бурятия предполагает расположить более 3500 экспонатов в 7 залах разного направления. В фондах республиканских музеев, расположенных в г. Улан-Удэ, находится около 250 тыс. предметов и коллекций, входящих в состав государственной части Музейного фонда России. Создание нового современного музейного комплекса даст возможность увеличить количество посещений до 500 тыс. чел. в год. Будут созданы реставрационные мастерские и новое специализированное фондохранилище со всеми условиями хранения культурных ценностей.

 По словам министра, на сегодняшний день актуальной остается проблема отсутствия собственной сценической площадки и нехватки площадей для размещения коллектива театра песни и танца «Байкал».

«Театр уже давно стал брендом Бурятии. В Улан-Удэ начнется строительство театрально-культурного центра с одноименным названием. Это будет динамичный и многофункциональный комплекс, в который входят два зрительных зала вместимостью 1000 человек и трансформируемый зал на 300 человек. Наличие современного многофункционального здания позволит воплощать в жизнь самые креативные идеи, а также расширится сфера предоставляемых услуг. Собственная сценическая площадка даст возможность показать национальную программу для гостей республики познакомить с национальной культурой, обычаями, бытом, проводить мастер- классы для взрослых и детей», 

- добавила Соелма Дагаева.
В целом, как считает министр культуры Бурятии, появление новых современных зданий театра «Байкал» и Нацмузея позволит привлечь больше туристов.

«Их строительство будет способствовать становлению региона как центра международного туризма на востоке России, повышения конкурентоспособности туристского российского продукта, а также использования уникального природного объекта – озера Байкал»,

- сказала Соелма Дагаева.

Фото: Номер один

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