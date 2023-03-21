25-летний военный из Бурятии погиб в Украине

На СВО в Украине погиб житель Иволгинского района Булдаев Николай Александрович.Он родился 23 мая 1997 года в селе Иволгинск. Был первым ребенком в своей семье. Окончил 9 классов местной школы.

«По характеру Николай был общительным, открытым, отзывчивым, верным товарищем и другом. Он был готов прийти на помощь своим близким и друзьям. Был жизнерадостным, улыбчивым, искренним и добродушным человеком»,

- вспоминают о погибшем в группе Иволгинского района.



В 2014 году Николай поступил в Бурятский индустриальный техникум по специальности "Электрофикация". В 2017 году уехал в Москву, где работал менеджером в сфере продаж. С 2021 года по 2022 год работал вахтовым методом в городе Мурманск по специальности "Машинист подъемника строительного, в участке эксплуатации механизации и транспортной службы".

«16 октября 2022 года отправился в зону проведения СВО, подписав добровольный контракт с Частной Военной Компанией "Вагнер". Погиб 26 февраля 2023 года в Донецкой народной Республике в городе Артемовск на территории Украины»,

- добавляют об обстоятельствах его гибели.



«В сердцах близких Николай всегда останется добрым, честным, достойным сыном, верным товарищем и другом.Николай Булдаев награжден медалью «За отвагу» и медалью «Черный крест» посмертно»,

- пишут в группе.



У Николая остались мама, папа, младшие сестры и младший брат.

Похороны и прощальная панихида пройдут 22 марта в селе Иволгинск.





Фото: группа "Иволгинский район"



