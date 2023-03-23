Депутаты горсовета признали работу мэра Улан-Удэ удовлетворительной

- Власти города и власти республики продолжают очень плотное сотрудничество. Совместная работа дала результат, нам удалось наладить эффективное взаимодействие с федеральными властями, что очень важно. Работа всей администрации и непосредственно ваша работа как мэра заслуживают самой высокой оценки. Спасибо, что вы прислушались, в том числе, к предложениям депутатов, многие планы уже реализованы. Год назад я просил вас обратить внимание на ситуацию с бесхозяйными сетями водоснабжения, и сейчас работа уже находится на финишной прямой. До конца года все сети будут переданы на баланс «Водоканала» и будут полноценно обслуживаться. Пока сохраняется проблема с теплосетями, более 100 км сетей не обслуживаются, этот вопрос также нужно решить, - отметил депутат.





- Что касается неудобств, которые мы создаём при производстве работ - мы должны их минимизировать. Сегодня, работая по третьей теплотрассе, мы уже создали неудобства. Есть обратная связь от жителей, просят улицу Заовражную отгрейдировать. Я уже дал поручение Железнодорожному району вместе с КГХ сделать эту работу, а в летний период обязательно проходить с поливочной машиной, чтобы эту пыль убирать. Мы понимаем, что это не просто неудобства - разрытые улицы, траншеи, большегрузы будут ходить – привозить и увозить грунт, техника и так далее. Но это делать надо, теплотрасса нужна. Ради результата просим всех потерпеть, отнестись с пониманием, - ответил мэр.





22 марта на сессии горсовета мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков отчитался о результатах своей работы и администрации города за 2022 год и определил основные задачи на 2023 год.Депутаты представительного органа власти Улан-Удэ высоко оценили работу своих коллег – исполнительной власти города под предводительством мэра Игоря Шутенкова.- Оценка «удовлетворительно», поскольку оценки «отлично» нет, - единодушно сошлись во мнении народные избранники после того, как мэр зачитал отчет.Председатель горсовета Чимит Бальжинимаев отметил большую совместную работу мэрии и горсовета:- Мы все видим, сколько изменений в городе. Мы вместе проработали весь 2022 год и видим, как много дополнительных денежных средств пришло. Когда мы начинали 2022 год, было 13 млрд рублей в бюджете и уже в конце 2022 года порядка 22 млрд с лишним рублей. Это большая работа: не только получить деньги, но и освоить их. Результат огромный. Самое главное на сегодня – мы понимаем и знаем, что мы будем делать и как мы будем делать в этом году, соответственно, дальше будем работать.После отчета депутаты задали вопросы мэру, которые они хотели бы от лица горожан решить в ближайшее время.Председатель Комитета городского хозяйства, транспорта и связи горсовета Сергей Бурдиков отметил работу администрации в решении проблемы бесхозных сетей водоснабжения, а также выразил благодарность Игорю Шутенкову за то, что администрация выполняет запросы депутатов.Председатель Комитета по социальной политике горсовета Денис Гармаев обратил внимание на летние лагеря для детского отдыха.- Ежегодно наш комитет по социальной политике проверяет деятельность детских оздоровительных лагерей, у нас в городе их достаточно много. Хотелось бы, чтобы старые лагеря отремонтировали, ведь есть лагеря постройки конца 1930-1940-х годов. Лето у нас короткое, и дети должны отдыхать хорошо, - отметил депутат.Также Денис Гармаев предложил создать в Бурятии детский спортивный лагерь федерального значения.Игорь Шутенков согласился, что ситуация не самая простая, но работа ведется.- Есть старые помещения, многие нужно сносить и строить новые. Сейчас у нас началась подготовка к новому оздоровительному сезону во всех лагерях. Мы подали заявку на строительство трех новых модульных корпусов по 50 мест каждый на Верхней Березовке и в Саянтуе. Материальную базу лагерей обновляем, меняем белье, посуду, делаем более разнообразным питание, - ответил мэр.Депутат Анатолий Белоусов поинтересовался мастер-планом Улан-Удэ. Игорь Шутенков сообщил, что есть концепция мастер-плана, до сентября мэрия должна подготовить документы, чтобы правительство РФ утвердило план социально-экономического развития Улан-Удэ.- Отдельные мероприятия по мастер-плану нам необходимо начать уже в этом году, а там, где это нужно, провести всю подготовительную работу. В результате реализации мастер-плана мы качественно улучшим городскую инфраструктуру, создадим новые рабочие места и сделаем наш город красивым и комфортным для жителей и гостей столицы, - сказал Игорь Шутенков.Депутат горсовета Дмитрий Турченюк задал вопрос по изменению схемы движения транспорта в связи с масштабным ремонтом теплотрассы №3, как ее можно сделать более удобной для горожан.Депутат Вадим Бредний поблагодарил мэра за поддержку инициативы о расширении категорий граждан, имеющих право на льготный проезд в Улан-Удэ, и обратил внимание на нехватку центров досуга для детей.- В нашем городе недостаточно досуговых центров, я пытаюсь организовать на Шишковке, но пока не получается. Если летом, весной, осенью подросткам есть, где заниматься, спортплощадок достаточно, то зимой провести время негде. Нужно найти решение, куда ходить детям. Необходимо открыть досуговые центры в густонаселенных районах, - предложил депутат.Заместитель председателя правительства Бурятии Баир Цыренов в своем выступлении по итогам отчета мэра отметил, что Улан-Удэ как столица республики несет особую ответственность.- Разработка, защита мастер-плана, одобрение нашим президентом и самое главное – предстоящая реализация, это - судьбоносное, эпохальное событие, которое призвано изменить лицо города, его облик. Это, конечно, даст новый импульс развитию Республики Бурятия. Ресурсы, которые пойдут сюда, дадут мультипликативный эффект на все отрасли экономики. И самое главное – мы не оставляем наши амбициозные планы сделать республику одним из центров развития Российской Федерации, центром притяжения для инвестиций, форпостом России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Игорь Юрьевич, спасибо за ту работу, которая была сделана по разработке мастер-плана. Я хочу пожелать продолжения той работы, которая идет, чтобы мы с каждым годом видели, как улучшается жизнь в Улан-Удэ, - подытожил Баир Цыренов.Фото: «Номер один»