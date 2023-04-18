В горсовете Улан-Удэ будут разбираться с ростом тарифа МРСК на техприсоединение

В последние время «Горсвет» сделал заметные шаги вперед. Так, большое внимание было уделено развитию материальной базы, а также техническому прогрессу.







В ходе выездного заседание депутаты комитета в сопровождении директор предприятия Алексея Тулонова прошли по комплексу зданий МБУ - осмотрели административные помещения, гараж и другие объекты «Горсвета». Вместе с ними в работе приняли участие председатель горсовета Чимит Бальжинимаев и его заместитель Анатолий Белоусов, которые стараются лично рассматривать важные для жизни Улан-Удэ моменты. А развитие указанного МБУ важно.





«Сделали новую диспетчерскую на втором этаже. Второй этаж закончили строить в этом году, раньше было одноэтажное здание. Здесь же учебный класс, есть где нормально обучать сотрудников, сюда же приходят студенты», - подчеркнул одно из последних важных событий в жизни МБУ Сергей Бурдиков.

Среди приоритетов стоит улучшение условий труда сотрудников МБУ. Здания утепляются, обшиваются. Коллектив, кстати, не только хорошо работает, но и проявляет себя в других направлениях. Недавно команда МБУ побелила в спартакиаде предприятий ЖКХ. Есть и небольшой музей.





«Раньше большая часть техники, вообще, была не «Горсвета», а арендовалась. Сейчас все свое в наличии», - констатировал Сергей Бурдиков.





Алексей Тулонов также доложил, как поставлена работа по реагированию на аварийные ситуации, на жалобы граждан.





«Вопрос этот немаловажен и для присоединения частных домовладений. Сейчас присоединение - три фазы стоят 100000 рублей, две фазы 60000 рублей. Помимо этого есть обращения граждан, которым просто отказывают ввиду того, что нет мощностей. Надо в этом разобраться», - заявили члены комитета.





В Улан-Удэнском горсовете прошло очередное выездное заседание – депутаты комитета городского хозяйства, транспорта и связи рассмотрели сегодняшнее состояние и имеющиеся проблемы МБУ «Горсвет». Заседание прошло на базе МБУ на ул. Жердева.Муниципальные депутаты постоянно следят за развитием учреждения. Нынешний выезд для них далеко не первое посещение этого городского «осветительного» предприятия.«Работы у предприятия за последние годы стало почти в два раза больше», - отметил Сергей Бурдиков, председатель комитета.«Раньше территория вызывала определенное расстройство. Но за несколько лет проделана большая работа. Предприятие старается, коллектив, конечно, молодцы. Многое привели в порядок. Но предприятие уже переросло существующие условия. Нам нужно сейчас думать как «Горсвет» будем дальше обслуживать городские сети освещения. Уже не хватает площади. Поэтому есть идея приобрести соседнюю базу, чтобы «Горсвет» мог расшириться», - отметил Сергей Бурдиков.Сегодня фактически сложилась ситуация, что после приобретения бурильно-крановой установки, она станет последней единицей техники, которая сможет разместиться в существующих боксах. Деньги на покупку были выделены городскими властями и уже прошли торги.После обустройства в позапрошлом году хороших складов окончательно наладился учет материальных ресурсов. «Раньше были случаи воровства, но это дело мы, конечно, искоренили», - доложил Алексей Тулонов. «Сохранность, учет очень важны», - поддержали такую линию депутаты.«Горсвет» даже начал оказывать услуги клиентам по прокладке сетей, так сказать, на рынке (т. е. работает не только в рамках муниципального задания).Депутаты посетили диспетчерскую, где на больших экранах отражается все большое хозяйство, которое находится в ведении «Горсвета».«У нас установлены везде камеры, полностью записывается периметр. Мы видим на экране в реальном времени где работает наша техника, у нас установлен ГЛОНАСС. Датчики топлива…. Все контролируется», - рассказал директор.Интересная вещь – семь электронных люксметров, установленных по городу. Теперь уличное освещение включается исходя из реальной освещенности, а не по времени, не по таймеру.«Сейчас, днем, средняя освещенность в городе 2000 люкс. Когда доходит до 20 люкс, сразу идет реакция и включается уличное освещение. Мы понимаем, что если, на Лысой горе еще светло, то в кварталах может уже темнеть. Мы здесь среднее выводим. Вся система наружного освещения - в автоматике. Включается, выключается автоматически, но контроль все равно за диспетчером. В Москве тоже такую технологию используют», - рассказал комитету горсовета Алексей Тулонов.«Мы помним, как приезжали в прошлый раз и в каком состоянии все было. Сейчас мы видим улучшение, движение вперед. Внедряются современные технологии, идем в ногу со временем», - отметил положительные изменения Чимит Бальжинимаев.Но вопросы по имеющимся «горсветовским» помещениям все равно остаются – кое-что требует ремонта. Сейчас как раз проводится экспертиза. «Дай Бог, здание аварийным не признают, обойдемся меньшими затратами», - выразил надежду директор МБУ на одном из объектов.Несмотря на заметные успехи в развитии системы освещения, есть проблемные вопросы.В числе самых острых – тарифная. Она была первой, которую поднял «Горсвет» на непосредственно заседании, прошедшем после осмотра базы. За столом собрались депутаты и представители МБУ. Вкратце осветив исполнение муниципальной программы по развитию инфраструктуры в Улан-Удэ, Алексей Тулонов рассказал о взаимоотношениях с МРСК.Ситуация тормозит работы по исполнению наказов, которые дали избиратели депутатам.«Мы получили счет от МРСК. При запланированной стоимости технологического присоединения в 34000 рублей по устройству сетей наружного освещения в мкрн. Забайкальский, нам выставили 400486 рублей», - выступил директор.Такая же проблема возникла в СНТ «Горки». Там выставлен счет на 265000 рублей.«В нашем случае, как поясняет нам МРСК, резервных мощностей нет, надо будет провести мероприятия… Мы в рабочем порядке запросили – что за мероприятия там планируются? Но пока ответа не получили», - сказал директор.«Мы заложили деньги и на сами работы, и на техприсоединение. Но техприсоединение выросло более, чем в десять раз. Естественно, средств, которые были заложены депутатами, не хватает. И такие ситуации будут возникать в будущем. Поэтому надо работать над этим вопросом», - констатировал Сергей Бурдиков.Все разделили озабоченность.Это актуально еще и потому, что в рамках борьбы за улучшение качества воздуха Улан-Удэ, власти рассматривают возможность перевода части микрорайонов ИЖС на электроотопление.«Раньше техприсоединение получить было не очень дорого. Наружное освещение – это общественная инфраструктура. Получается, что в текущем году мы фактически лишаемся возможности реализовать несколько проектов, по которым люди ждут освещение», - сказал Сергей Бурдиков.Депутаты высказали общий настрой начать разбираться с тарифами МРСК.«Я думаю, вопросы поднимаются очень правильные. Профильному комитету надо будет это отработать в ближайшее время», - выступил Чимит Бальжинимаев.Также в ходе заседания комитета горсовета рассмотрели положение с освещением в военных городках на территории Улан-Удэ и другие актуальные вопросы.Фото: «Номер один»