В районе Бурятии простятся с 43-летним мобилизованным, погибшим на СВО

Погиб выходец из Кяхтинского района Коротков Леонид Михайлович. Об этом сообщают в МО «Кяхтинский район». Леонид Коротков родился 18 октября 1979 года в селе Чикой в многодетной семье. Был старшим из четырех детей. Окончил Чикойскую СОШ.



«В школе был примером для младших ребят, авторитетным товарищем для сверстников. Общительный, трудолюбивый, добродушный, хороший и верный друг, с уважением относился к учителям и старшим в целом. Ещё в школе был увлечен техникой, автомобилями»,

- рассказывают о погибшем.



После окончания школы Леонид Михайлович поступил в автошколу города Кяхты и получил специальность водителя. В 1997 году пошел в армию, служил в ракетных войсках. После окончания службы в 1999 году, работал в лесхозе водителем. В 2001 году женился, родилась дочь.В сентябре 2022 года его мобилизовали на СВО. Погиб в ходе выполнения военных задач.

«В памяти родных Леонид Михайлович навсегда останется заботливым сыном, мужем, отцом и братом. Мы выражаем искренние соболезнования родным и близким Леонида Михайловича»,

- пишут в группе.



Траурная церемония прощания состоится в селе Чикой 19 июня в 13.00 по адресу: ул. Заводская, д. 6