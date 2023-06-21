Парашютист-десантник из Бурятии погиб на СВО

В Баунтовском районе попрощаются с Алексеем Николаевичем Кобелевым.

Мужчина родился вместе с братом-двойняшкой в многодетной семье в селе Багдарин. Окончил местную школу, а затем отучился в Баунтовском средне-специальном училище на водителя.



Срочную службу прошел в городе Борзя в 2001 году, служил в подразделении связи. Вернувшись в родной Баунт, женился и работал в разных предприятиях и организациях. В сентябре 2022 года его мобилизовали с Баунтовского отделения Авиалесоохраны, где он работал парашютистом-десантником.

«Кобелев Алексей Николаевич был тяжело ранен в ходе боя у деревни Новопетриковка Донецкой Народной Республики, умер 15 июня 2023 года в военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт- Петербурге. У Алексея остались жена, три дочери, внучка»,

- рассказали о погибшем в группе Баунтовского эвенкийского района.



К сообщению добавляют, что родные, друзья и коллеги вспоминают Алексея как доброго и очень отзывчивого человека, готового всегда прийти на помощь людям.