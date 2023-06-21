Политика и власть 21.06.2023 в 14:38

Парашютист-десантник из Бурятии погиб на СВО

У него остались три дочери и внучка
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Текст: Алена Завывалова
Парашютист-десантник из Бурятии погиб на СВО

В Баунтовском районе попрощаются с Алексеем Николаевичем Кобелевым.

Мужчина родился вместе с братом-двойняшкой в многодетной семье в селе Багдарин. Окончил местную школу, а затем отучился в Баунтовском средне-специальном училище на водителя.

Срочную службу прошел в городе Борзя в 2001 году, служил в подразделении связи. Вернувшись в родной Баунт, женился и работал в разных предприятиях и организациях. В сентябре 2022 года его мобилизовали с Баунтовского отделения Авиалесоохраны, где он работал парашютистом-десантником.

«Кобелев Алексей Николаевич был тяжело ранен в ходе боя у деревни Новопетриковка Донецкой Народной Республики, умер 15 июня 2023 года в военно-медицинской академии имени Кирова в Санкт- Петербурге. У Алексея остались жена, три дочери, внучка», 

- рассказали о погибшем в группе Баунтовского эвенкийского района.
К сообщению добавляют, что родные, друзья и коллеги вспоминают Алексея как доброго и очень отзывчивого человека, готового всегда прийти на помощь людям.

«Сам он при этом редко обращался к кому-то с просьбами, был скромным, выдержанным и очень терпеливым. Отлично готовил, очень любил свою работу», 

- пишут об Алексее.


Фото: Баунтовский эвенкийский район 


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