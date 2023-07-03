Политика и власть 03.07.2023 в 20:38

«Единая Россия» определилась с кандидатами на выборы в Хурал Бурятии

На партийной конференции утвердили первую пятерку республиканского списка
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Текст: Станислав Сергеев
«Единая Россия» определилась с кандидатами на выборы в Хурал Бурятии
До выборов нового созыва депутатов Народного Хурала остается несколько месяцев. И бурятские отделения политический партий начинают проявлять активность.

Так, сегодня состоялась партийная конференция «Единой России» по выдвижению кандидатов на выборы в Народный Хурал нового созыва. Самая крупная в республике партия решала, кто именно войдет в партийный список, а кто будет бороться за хуральские кресла на одномандатных округах.

- На партийной конференции подводятся итоги за прошедший пятилетний период, который отработали представители партии в Народном Хурале. Выдвигаются кандидаты на выборы в новый созыв Хурала, которые пройдут в Единый день голосования в сентябре этого года. Утверждается программа партии на еще один пятилетний период. В общем, такая плановая работа, формирование настроя кандидатов на предстоящий период работы, - рассказал лидер бурятского отделения «Единой России» Алексей Цыденов.

По его словам, работы на ближайшую пятилетку предстоит много, особенно с учетом специальной военной операции и экономического давления.

- И здесь для республики как никогда важна сплоченная работа, работа людей, имеющих соответствующий опыт, ответственность, понимание. Это важно для стабильности в целом.
Работа конференции – это еще один посыл, настрой на ответственную работу, на обеспечение поступательного развития нашей республики в любых, даже в сложных условиях, - сказал Алексей Цыденов.

К слову, именно лидер партии традиционно возглавил партийный список кандидатов в Хурал от «Единой России». Вторым номером в списке идет Герой Труда, бывший директор авиазавода Леонид Белых. Далее идут остальные члены первой пятерки: главврач БСМП Вячеслав Дондоков, который сейчас находится в зоне СВО; председатель Общественного фонда инвалидов-колясочников «Общество без барьеров» Галина Горбатых и руководитель «Боевого братства» в Бурятии, участник боевых действий Жамбал-Жамсо Жанаев.

Кандидаты от «Единой России» выдвигаются также по всем 33 избирательным округам и 33 территориальным группам.

Напомним, 24 июня свою конференцию по выдвижению кандидатов в Народный Хурал провело бурятское отделение КПРФ. Конференция ЛДПР прошла 2 июля. В ближайшее время должны состояться конференции выборные мероприятия партии «Новые люди» и «Справедливая Россия — За правду». 

Выборы в Народный Хурал Бурятии пройдут в Единый день голосования, который в этом году выпал на 10 сентября 2023 года.

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