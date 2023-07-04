Мобилизованный стрелок из Бурятии погиб на СВО

В районе Бурятии проводят в последний путь Зугдырова Баира Валерьевича. Мужчина погиб в ходе проведения СВО, сообщают в заиграевской районной газете «Вперед»

«У воина остались мама, сестры и брат»,

- сообщают в соцсетях.



Баир Валерьевич родился 23 апреля 1977 года в селе Нарын Заиграевского района. В 1984 году его семья переехала в Селенгинский район в село Харгана, где он пошел в местную школу. Вырос и воспитывался в многодетной семье. В 1992 году окончил 9 классов, а затем учился в Бурятском лесопромышленном колледже.В 1995 году его призвали в армию. Службу проходил в селе Ясная Читинской области на должности связиста. За время срочной службы зарекомендовал себя как ответственный военнослужащий и грамотный специалист. После армии работал плотником в различных строительных компаниях. Относился к работе ответственно, добросовестно.В сентябре 2022 года в рамках частичной мобилизации был мобилизован на должность стрелка. Баир Валерьевич погиб 20 июня 2023 года в ходе СВО.Прощание состоится 4 июля в селе Нарын. Кроме того, в селе Харгана в этот же день пройдет прощальный митинг.