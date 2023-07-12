Расценки на изготовление и размещение агитационных материалов

Редакция периодического печатного издания (ООО «Номер Один»):газета «НАША РЕСПУБЛИКА»Учредитель: Бурятское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»Сообщает о готовности на ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ на русском языке для проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Народного Хурала Республики Бурятия седьмого созыва, выборов депутатов муниципальных образований и на иные выборные должности в органы местного самоуправления в Республике Бурятия в единый день голосования 10.09.2023 года:1 см2 на первой полосе –30 рублей1 см2 на других полосах – 25 рублей(Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ03-00452 от 11 августа 2021 г.)