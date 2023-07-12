Политика и власть 12.07.2023 в 14:09

Расценки на изготовление и размещение агитационных материалов

A- A+
Текст: Номер один
Редакция периодического печатного издания (ООО «Номер Один»): 

газета «НАША РЕСПУБЛИКА»

Учредитель: Бурятское региональное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сообщает о готовности на ИЗГОТОВЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ на русском языке для проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Народного Хурала Республики Бурятия седьмого созыва, выборов депутатов муниципальных образований и на иные выборные должности в органы местного самоуправления в Республике Бурятия в единый день голосования 10.09.2023 года:

1 см2 на первой полосе –30 рублей

1 см2 на других полосах – 25 рублей

(Св-во о регистрации СМИ ПИ №ТУ03-00452 от 11 августа 2021 г.)

Все новости

В Бичуре горел склад магазина смешанных товаров
12.07.2023 в 17:25
Вадим Бредний создает народный штаб
12.07.2023 в 17:12
«Мамочка, я хочу домой»
12.07.2023 в 16:49
В Бурятии за шесть месяцев на дорогах погибли 53 человека
12.07.2023 в 16:20
МегаФон «разогнал» 4G на месторождении урана в Бурятии
12.07.2023 в 15:28
Власти Бурятии бьют тревогу после трагедий на воде
12.07.2023 в 15:18
Расценки на изготовление и размещение агитационных материалов
12.07.2023 в 14:09
В Улан-Удэ мужиков стали грабить девушки средь бела дня
12.07.2023 в 12:57
В Бурятии прокуратура взяла под контроль ситуацию с паводком
12.07.2023 в 12:42
В Улан-Удэ демонтируют подпорную стенку на проспекте 50-летия Октября
12.07.2023 в 12:27
ЗУРХАЙ
с 12 по 18 июля

Читайте также
Объявлены победители музыкального онлайн-марафона в поддержку участников СВО «Да здравствует Россия!»
11.07.2023 в 16:47
В Бурятии простятся с 51-летним военным, погибшим на СВО
У Игоря Темирова остались дочь и внучка
10.07.2023 в 14:55
В Бурятии временно закроют пункт пропуска в Монголию
Речь идет о погранпункте «Ханх-Монды»
10.07.2023 в 12:42
Военным из Бурятии на СВО доставили ружья против беспилотников
Бойцы с передовой благодарят жителей республики
09.07.2023 в 14:15
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru