С сегодняшнего дня до конца выходных в Бурятии проходит сразу два крупных мероприятия, которые объединили в себе не только представителей власти, средств массовой информации и экспертов, но и жителей регионов ДФО. Первой из тематических встреч стал день форума ProДФО: Всё для Победы!

Форум «ProДФО» (возрастное ограничение 18+) представляет из себя серию уникальных выступлений и мастер-классов, каждый из которых посвящен актуальным для регионов темам. Например, экономике, бизнесу, комфортной городской среде, поддержке молодежи и многому другому. Но самое главное – Победе.

В первый день форума на сессиях поднимались обсуждения касаемо СВО, мобилизации общества, отечественной экономике, а также патриотического воспитания. Открыл данное мероприятие заместитель полномочного представителя Президента России в ДФО Григорий Куранов.





На своем мастер-классе «Гибридная война», который был направлен на представителей СМИ, Куранов поднял тему именно гибридной войны. Так как она одновременно разворачивается на двух фронтах: технологическом и идеологическом. Проще говоря – на информационном поле.

«Героями являются и те, кто выполняет свой гражданский долг в вашем подшефном Старобешево, в котором ремонтируются школы, социальные объекты, дороги, инфраструктура. У меня была возможность объехать вместе с главой района и с вашими ребятами эти объекты и убедиться в том, что ведётся очень широкая многоплановая работа по восстановлению мирной жизни», - подчеркнул Игорь Кимаковский.

«И это не полный перечень того, что мы делаем, но и есть над чем работать. Потому что есть те, кто еще не получил помощь. И я прошу вас всех на это обращать внимание. Не оставайтесь равнодушными, пожалуйста, помогайте! Если вы сталкиваетесь с тем, что кому-то из наших воюющих ребят или членов их семей нужна помощь, не будьте равнодушны», - обратился Глава Бурятии Алексей Цыденов к присутствующим.

Тему "столкновений" продолжил советник главы ДНР, ветеран боевых действий на Донбассе Игорь Кимаковский. Совместно с личным выступлением он продемонстрировал гостям форума видеоролик о военнослужащих Бурятии в СВО и рассказал о помощи жителей Бурятии подшефному району – Старобешевскому. На видео бойцы из Бурятии делились тем, как слаженно работают, как ездили в отпуск на родину, передали привет родным и близки и поблагодарили тех, кто им помогает. По его словам, все они ощущают, что Донбасс – часть большой России, поэтому они участвуют в СВО осознанно.После поднятых тем для выступления на сцену поднялся глава Бурятии Алексей Цыденов. Он озвучил причины начала специальной военной операции, а также о том, как республика сплотилась, оказывая помощь участникам СВО и их семьям.Из вступления Главы Бурятии стало ясно, что поддержку оказывают жители всех районов и всех поселений сразу. Из бюджета республики на эти цели с начала СВО направлено почти 3 миллиарда рублей. Из них 1,5 миллиарда рублей на материально-техническое обеспечение. В частности, на эти средства уже приобретены 2000 комплектов бронежилетов и касок, 199 транспортных средств, 328 квадрокоптеров, 1026 приборов ночного видения, 761 средство связи, 10000 тактических аптечек и не только.Напомним, в Бурятии производят системы обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов. Уникальные пеленгаторы, разработанные здесь, помогают найти в небе беспилотник, даже если его не видно – это уникальное изобретение. В минсоцзащиты в мае прошлого года создан специальный отдел сопровождения ветеранов боевых действий и членов их семей, создан Фонд «Защитников отечества.

Форум продлится три дня, участники обсудят такие вопросы, как мобилизация российского общества в условиях СВО, рассмотрят методы борьбы с деструктивным контентом в социальных сетях, технологии медиапланирования и так далее.