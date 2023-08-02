Политика и власть 02.08.2023 в 11:19

В Улан-Удэ простятся с 26-летним погибшим военным

Роман Усков погиб на Запорожском направлении
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Текст: Алена Завывалова
В Улан-Удэ простятся с 26-летним погибшим военным

В столице Бурятии в последний путь проводят Ускова Романа Юрьевича. Улан-удэнцу было всего 26 лет. Он погиб в Украине на СВО. О трагической новости сообщили в группе «Мемориал памяти военным из Бурятии».

Роман родился 30 ноября 1996 года. Среднюю школу окончил в поселке Онохой, а затем отучился во ВСГУТУ по специальности инженер-технолог мясомолочной промышленности. Молодой человек занимался гиревым спортом и увлекался футболом. Имел бронзовый знак отличия по нормам ГТО. После окончания учебы Роман Усков поступил на военную службу по контракту. Служил в звании младшего сержанта и на должности командира отделения спец. обработки.

Его не стало 25 июля 2023 года на Запорожском направлении. Роман не успел жениться и завести детей. Дома у него осталась мама, а также тетя, дядя и двоюродная сестра.  

Прощание с земляком пройдет 4 августа в 11:00 у памятника воинам-землякам, погибшим во времена ВОВ.



Фото: "Мемориал памяти военным из Бурятии"
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