Политика и власть 03.08.2023 в 14:18
В Бурятии стало известно, в каком порядке пойдут партии в избирательном бюллетене
Сегодня избирком провел жеребьевку
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии в Территориальной избирательной комиссии прошла жеребьевка партий, участвующих в грядущих выборах депутатов Народного хурала. Сегодня стало известно, под какими номерами они будут записаны в бюллетенях в день голосования. Напомним, выборы пройдут 10 сентября.Итак, первый номер достался региональному отделению «Единой России», второй – КПРФ, третий попался «Новым людям», четвертый у ЛДПР и заключает пятерку «Справедливая Россия».
Фото: Номер один