Политика и власть 03.08.2023 в 14:18

В Бурятии стало известно, в каком порядке пойдут партии в избирательном бюллетене

Сегодня избирком провел жеребьевку
A- A+
Текст: Евгения Гармаева
В Бурятии стало известно, в каком порядке пойдут партии в избирательном бюллетене

В Бурятии в Территориальной избирательной комиссии прошла жеребьевка партий, участвующих в грядущих выборах депутатов Народного хурала. Сегодня стало известно, под какими номерами они будут записаны в бюллетенях в день голосования. Напомним, выборы пройдут 10 сентября.

Итак, первый номер достался региональному отделению «Единой России», второй – КПРФ, третий попался «Новым людям», четвертый у ЛДПР и заключает пятерку «Справедливая Россия».




Фото: Номер один
Теги
избирком партии

Все новости

Тяжелораненому военному из Бурятии пришлось воевать с чиновничьей волокитой
03.08.2023 в 15:03
В центре Улан-Удэ находчивые горожане плавают на лодке по лужам
03.08.2023 в 15:01
В Бурятии экспортным «прорывом года» признан производитель туалетной бумаги
03.08.2023 в 14:23
В Бурятии стало известно, в каком порядке пойдут партии в избирательном бюллетене
03.08.2023 в 14:18
Центр Улан-Удэ оказался парализован потопом
03.08.2023 в 14:15
В Улан-Удэ жители многоэтажки боятся обрушения дома
03.08.2023 в 13:56
В нескольких микрорайонах Улан-Удэ пропал свет
03.08.2023 в 13:51
В Улан-Удэ из-за дождя обвалился уже третий участок дороги
03.08.2023 в 13:25
В Бурятии пьяный подросток гонял по селу на мотоцикле
03.08.2023 в 12:43
В Улан-Удэ в 102 квартале перекрыли обвалившуюся дорогу
03.08.2023 в 12:42
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
Визит Михаила Мишустина открыл перед Бурятией новые перспективы
Республика будет играть ключевую роль в развороте на Восток
02.08.2023 в 13:59
В Улан-Удэ простятся с 26-летним погибшим военным
Роман Усков погиб на Запорожском направлении
02.08.2023 в 11:19
В Бурятии назначили нового транспортного прокурора
Его уже представили коллективу, главе республики и мэру Улан-Удэ
02.08.2023 в 10:52
Эксперт: «Предвыборная ситуация в Бурятии стабильна»
Однако пока сложно сказать, как будет разворачиваться избирательная кампания
01.08.2023 в 10:13
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru