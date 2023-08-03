В Бурятии стало известно, в каком порядке пойдут партии в избирательном бюллетене

В Бурятии в Территориальной избирательной комиссии прошла жеребьевка партий, участвующих в грядущих выборах депутатов Народного хурала. Сегодня стало известно, под какими номерами они будут записаны в бюллетенях в день голосования. Напомним, выборы пройдут 10 сентября.

Итак, первый номер достался региональному отделению «Единой России», второй – КПРФ, третий попался «Новым людям», четвертый у ЛДПР и заключает пятерку «Справедливая Россия».