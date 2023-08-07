Политика и власть 07.08.2023 в 16:46

Кандидат от КПРФ незаконно собирал подписи у жителей Прибайкалья

Жители Прибайкальского района в недоумении и тревоге
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Текст: Иван Иванов
Кандидат от КПРФ незаконно собирал подписи у жителей Прибайкалья
Штаб одного из кандидатов в Народный Хурал, выдвинутого парламентской партией, организовал незаконный сбор подписей избирателей в его поддержку.

Речь идет о некогда известном политике Сергее Мезенине, чья звезда закатилась после поражения на выборах в 2018 году. Этому предшествовал громкий скандал с наездом внедорожником «Тойота Ленд Крузер 200», за рулем которого находился тогда еще народный избранник, на сотрудника ГИБДД в День Победы.

Теперь Сергей Мезенин решил вернуться в Народный Хурал, где уже заседал 20 лет подряд. Сбор подписей за его выдвижение, по словам жителей Прибайкалья, проводился во время предварительного голосования партии «Единая Россия» и после начала избирательной кампании. Они даже показали подписной лист.

Причиной недоумения избирателей стало то, что они узнали: Сергей Мезенин выдвинут в Народный Хурал от КПРФ. А кандидатам от партий, представленных в Госдуме РФ, подписи в поддержку выдвижения собирать не требуется.

В Избиркоме Бурятии нам подтвердили: Сергея Мезенина выдвинула КПРФ, он зарегистрирован в качестве кандидата, никаких подписей в окружную избирательную комиссию не представлял. На одномандатном избирательном округе № 28 вообще нет ни одного самовыдвиженца, которому надо было бы собирать подписи. Только кандидаты от партий.

Откуда и для чего тогда появились в Прибайкалье подписные листы «за Мезенина»? По сути, личности, называющие себя его агитаторами, осуществили противоправную акцию. Ведь вместе с подписями они собирали и персональные данные без какой-либо понятной цели и согласия граждан. А это – грубое нарушение ФЗ «О персональных данных». И неизвестно, куда дальше попадут и как могут быть использованы подписные листы, если в избирком они так и не сданы.

Как отметили в республиканском Штабе общественного наблюдения за выборами, одно дело – наказы избирателей кандидату, их цель понятна, никакого запрета на них не существует, напротив, выполнение наказов является неотъемлемой частью депутатской работы, специально для этого даже формируются депутатские фонды. Подписи в поддержку самовыдвижения кандидатов предусмотрены законом. Но в данном случае – ни то, ни другое.

Есть мнение, что могла иметь место попытка имитировать самовыдвижение. Сторонники этой точки зрения полагают, что Сергей Мезенин застеснялся слишком частой смены партий. Ведь в 2007 и 2013 годах он баллотировался от партии «Справедливая Россия», в региональном отделении которой занимал один из ключевых постов. В 2018 году выдвигался от «Единой России». А теперь пошел на выборы от КПРФ.

В подтверждение этой версии земляки Сергея Мезенина приводят его агитационный буклет, подлинность которого не вызывает сомнений. Но в нем почему-то нет ни упоминания о том, какой партией выдвинут кандидат, ни логотипа КПРФ. Поэтому желание скрыть от избирателей факт очередной (какой уж по счету?) смены партийного флага представляется одним из возможных объяснений незаконного сбора подписей.

Фото: «Номер один»
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