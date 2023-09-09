Политика и власть 09.09.2023 в 16:19

В Бурятии за выборами будут наблюдать 1600 человек

Центр общественного наблюдения расположился в Национальной библиотеке
A- A+
Текст: Номер один
В Бурятии за выборами будут наблюдать 1600 человек
Осторожно, за вами наблюдают! Ну, не совсем за вами. За выборами. Всего на Дальнем Востоке работают 16 054 наблюдателя, а именно:

• 1600 в Бурятии;
• 5772 в Якутии;
• 2600 в Приморском крае;
• 2500 в Забайкальском крае;
• 2127 в Хабаровском крае;
• 974 в Амурской области;
• 300 на Чукотке;
• 181 в Магаданской области.

В Бурятии Центр общественного наблюдения расположился в Национальной библиотеке, где все уже готово для работы Центра с наблюдателями в день выборов.

«10 сентября в единый день голосования в Центре ОН будет работать многоканальный телефон для обращений граждан по любым вопросам, касающимся выборов. Так же все необходимое организовано для видеоконференцсвязи с наблюдателями на УИКах. Будет работать медиацентр для оперативного обеспечения СМИ информацией. Добавлю, что Центр общественного наблюдения доступен для любого участника выборного процесса», - рассказала председатель Общественной палаты республики Бурятия, руководитель ЦОН Татьяна Думнова.

В регионах Дальнего Востока, где голосование длится три дня, первый день голосования прошел без нарушений, рассказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.

Теги
Общество

Все новости

В Бурятии за выборами будут наблюдать 1600 человек
09.09.2023 в 16:19
Глава Бурятии поделился с жителями своим рецептом котлет
09.09.2023 в 13:16
В Улан-Удэ мать оставила малолетних детей в игровой комнате ТРЦ на 4 часа
09.09.2023 в 12:45
Эксперты подсчитали - семьям с ипотекой необходимо иметь ежемесячный минимальный доход 100,4 тыс. рублей
09.09.2023 в 11:19
МЧС Бурятии просит жителей республики не повторять ошибок прошлой осени
09.09.2023 в 11:03
Улан-удэнка лишилась 3,8 млн рублей в надежде заработать на инвестициях
09.09.2023 в 10:39
В Бурятии с берегов Байкала выгоняют добывающие компании
09.09.2023 в 08:00
В Бурятии вдова смогла родить от мужа дочь спустя год после его гибели на СВО
09.09.2023 в 07:00
В районе Бурятии ввели карантин из-за бешеного барсука
08.09.2023 в 18:06
Злаковые батончики с личинками поступили в Улан-Удэ из Краснодара
08.09.2023 в 17:13
ЗУРХАЙ
с 6 по 12 сентября

Читайте также
Глава Бурятии слепил котлеты для гостей ярмарки
Напоминаем, сегодня в Улан-Удэ проходит сельхоз ярмарка «Свое»
08.09.2023 в 13:41
В Бурятии простятся с 41-летним мобилизованным, погибшим в Украине
Мужчины не стало 30 августа
08.09.2023 в 09:48
На выборах в Хурал Бурятии проголосуют арестанты
Специально для них в СИЗО Улан-Удэ откроют избирательный участок
08.09.2023 в 09:41
Многодетным – льготы, чиновникам – честная оценка
Пять предложений «Новых людей», которые отразятся на жизни Бурятии
07.09.2023 в 19:33
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru