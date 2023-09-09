В Бурятии за выборами будут наблюдать 1600 человек

Осторожно, за вами наблюдают! Ну, не совсем за вами. За выборами. Всего на Дальнем Востоке работают 16 054 наблюдателя, а именно:• 1600 в Бурятии;• 5772 в Якутии;• 2600 в Приморском крае;• 2500 в Забайкальском крае;• 2127 в Хабаровском крае;• 974 в Амурской области;• 300 на Чукотке;• 181 в Магаданской области.В Бурятии Центр общественного наблюдения расположился в Национальной библиотеке, где все уже готово для работы Центра с наблюдателями в день выборов.«10 сентября в единый день голосования в Центре ОН будет работать многоканальный телефон для обращений граждан по любым вопросам, касающимся выборов. Так же все необходимое организовано для видеоконференцсвязи с наблюдателями на УИКах. Будет работать медиацентр для оперативного обеспечения СМИ информацией. Добавлю, что Центр общественного наблюдения доступен для любого участника выборного процесса», - рассказала председатель Общественной палаты республики Бурятия, руководитель ЦОН Татьяна Думнова.В регионах Дальнего Востока, где голосование длится три дня, первый день голосования прошел без нарушений, рассказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.