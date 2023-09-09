Политика и власть 09.09.2023 в 16:19
В Бурятии за выборами будут наблюдать 1600 человек
Центр общественного наблюдения расположился в Национальной библиотеке
Текст: Номер один
Осторожно, за вами наблюдают! Ну, не совсем за вами. За выборами. Всего на Дальнем Востоке работают 16 054 наблюдателя, а именно:
• 1600 в Бурятии;
• 5772 в Якутии;
• 2600 в Приморском крае;
• 2500 в Забайкальском крае;
• 2127 в Хабаровском крае;
• 974 в Амурской области;
• 300 на Чукотке;
• 181 в Магаданской области.
В Бурятии Центр общественного наблюдения расположился в Национальной библиотеке, где все уже готово для работы Центра с наблюдателями в день выборов.
«10 сентября в единый день голосования в Центре ОН будет работать многоканальный телефон для обращений граждан по любым вопросам, касающимся выборов. Так же все необходимое организовано для видеоконференцсвязи с наблюдателями на УИКах. Будет работать медиацентр для оперативного обеспечения СМИ информацией. Добавлю, что Центр общественного наблюдения доступен для любого участника выборного процесса», - рассказала председатель Общественной палаты республики Бурятия, руководитель ЦОН Татьяна Думнова.
В регионах Дальнего Востока, где голосование длится три дня, первый день голосования прошел без нарушений, рассказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.
• 1600 в Бурятии;
• 5772 в Якутии;
• 2600 в Приморском крае;
• 2500 в Забайкальском крае;
• 2127 в Хабаровском крае;
• 974 в Амурской области;
• 300 на Чукотке;
• 181 в Магаданской области.
В Бурятии Центр общественного наблюдения расположился в Национальной библиотеке, где все уже готово для работы Центра с наблюдателями в день выборов.
«10 сентября в единый день голосования в Центре ОН будет работать многоканальный телефон для обращений граждан по любым вопросам, касающимся выборов. Так же все необходимое организовано для видеоконференцсвязи с наблюдателями на УИКах. Будет работать медиацентр для оперативного обеспечения СМИ информацией. Добавлю, что Центр общественного наблюдения доступен для любого участника выборного процесса», - рассказала председатель Общественной палаты республики Бурятия, руководитель ЦОН Татьяна Думнова.
В регионах Дальнего Востока, где голосование длится три дня, первый день голосования прошел без нарушений, рассказала председатель комиссии Общественной палаты РФ по общественному контролю и работе с обращениями граждан Алена Булгакова.
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