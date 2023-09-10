На выборах депутатов Народного Хурала Бурятии проголосовали 34,73% избирателей

Голосование на выборах нового созыва депутатов Народного Хурала завершилось в 20:00. Как сообщил председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин, в голосовании приняли участие 244 468 жителей республики, или 34,73% от общего количества избирателей.- Лидерами по явке среди округов стали: округ №29 – Еравнинский район – 59,15%, Закаменский район, округ №2 – 55,44%, и также округ №27 – смежный из Хоринского, Кижингинского и частично Заиграевского районов – 53,62%. Эти данные ещё будут уточняться, - сообщил он.Сейчас участковые избирательные комиссии подсчитывают голоса. В некоторых районах помимо депутатов Хурала выбирали и глав районов, что создает дополнительную нагрузку на УИКи.- Будем ждать результатов, не будем торопить по процедуре, чтобы всё прошло легитимно и не вызывало сомнений в законности, - отметил Александр Акчурин.Фото: «Номер один»