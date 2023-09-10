Политика и власть 10.09.2023 в 21:36

На выборах депутатов Народного Хурала Бурятии проголосовали 34,73% избирателей

Лидером по явке стал Еравнинский район
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Текст: Станислав Сергеев
На выборах депутатов Народного Хурала Бурятии проголосовали 34,73% избирателей
Голосование на выборах нового созыва депутатов Народного Хурала завершилось в 20:00. Как сообщил председатель Избиркома Бурятии Александр Акчурин, в голосовании приняли участие 244 468 жителей республики, или 34,73% от общего количества избирателей.

- Лидерами по явке среди округов стали: округ №29 – Еравнинский район – 59,15%, Закаменский район, округ №2 – 55,44%, и также округ №27 – смежный из Хоринского, Кижингинского и частично Заиграевского районов – 53,62%. Эти данные ещё будут уточняться, - сообщил он.

Сейчас участковые избирательные комиссии подсчитывают голоса. В некоторых районах помимо депутатов Хурала выбирали и глав районов, что создает дополнительную нагрузку на УИКи.

- Будем ждать результатов, не будем торопить по процедуре, чтобы всё прошло легитимно и не вызывало сомнений в законности, - отметил Александр Акчурин.

Фото: «Номер один»

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