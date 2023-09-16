Политика и власть 16.09.2023 в 10:07

Зампред правительства Бурятии покинул свой пост

Петра Мордовского уволили в связи с избранием его депутатом Народного Хурала

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Текст: "Номер один"
Зампред правительства Бурятии покинул свой пост

Заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской покинул пост, который занимал с 2017 года. Указ об его отставке 14 сентября подписал глава республики Алексей Цыденов.

«Принять отставку члена правительства Бурятии Мордовского Петра Степановича, освободить от замещаемой должности заместителя председателя правительства, уволить в связи с переходом на выборную должность депутата Народного Хурала и расторгнуть с ним трудовой договор 15 сентября», - сообщается в документе.

Напомним, 10 сентября Петр Мордовской победил на выборах в Народный Хурал РБ на городском округе №19 (часть Октябрьского района Улан-Удэ). В округ № 19 входят воинские части, а также отдаленные микрорайоны Улан-Удэ: Сосновый бор, Южлаг, Мясокомбинат.


Фото: "Номер один"

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