Зампред правительства Бурятии покинул свой пост

Заместитель председателя правительства Бурятии по вопросам безопасности Пётр Мордовской покинул пост, который занимал с 2017 года. Указ об его отставке 14 сентября подписал глава республики Алексей Цыденов.

«Принять отставку члена правительства Бурятии Мордовского Петра Степановича, освободить от замещаемой должности заместителя председателя правительства, уволить в связи с переходом на выборную должность депутата Народного Хурала и расторгнуть с ним трудовой договор 15 сентября», - сообщается в документе.

Напомним, 10 сентября Петр Мордовской победил на выборах в Народный Хурал РБ на городском округе №19 (часть Октябрьского района Улан-Удэ). В округ № 19 входят воинские части, а также отдаленные микрорайоны Улан-Удэ: Сосновый бор, Южлаг, Мясокомбинат.





Фото: "Номер один"