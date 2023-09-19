Политика и власть 19.09.2023 в 12:20

В Улан-Удэ назначили первого заместителя руководителя Советского района

Евгений Алексеев ранее работал в управлении по развитию территорий и жизнеобеспечению  
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ назначили первого заместителя руководителя Советского района

В Улан-Удэ первым заместителем руководителя Администрации Советского района назначен Евгений Алексеев, сообщают в мэрии.

Евгений Алексеевич Алексеев в 2011 году окончил Бурятский госуниверситет по направлению «Государственное и муниципальное управление». В 2012 году принят в Администрацию Октябрьского района главным специалистом Управления по развитию территорий и земельному контролю. С 2018-го по 2021 год был начальником Управления по развитию территорий и жизнеобеспечению Администрации Советского района, заместителем руководителя по работе с отдаленными микрорайонами.

С 2021 года занимал должность заместителя руководителя – начальника Управления по развитию территорий и жизнеобеспечению Администрации Советского района.



Фото: Администрация Улан-Удэ


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