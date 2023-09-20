Погибшего на СВО медбрата из Бурятии удалось найти спустя год

Спустя больше года поисков удалось отыскать тело Владимира Витальевича Цыренова. Житель Бурятии погиб 8 июня 2022 года. Он работал на фронте медбратом, сообщает в тг-канале военкор Александр Гармаев.

Владимир родился 20 апреля 1990 года в Улан-Удэ. Учился в Баянгольской средней общеобразовательной школы Баргузинского района. После окончания школы, в 2007 году поступил в Читинскую Государственную Медицинскую Академию на факультет «Стоматология». Академию окончил в мае 2015 года и получил долгожданный диплом по специальности «Врач-стоматолог».

В декабре 2015 года был призван на срочную службу в ряды Вооруженных сил РФ для прохождения срочной службы. В феврале 2016 года заключил контракт с военной частью о прохождении службы в танковой бригаде медицинского взвода мотострелкового батальона. 8 марта 2022 года в звании старшего сержанта отправился в зону проведения СВО. Владимира прикомандировали в пехотные войска в качестве медбрата. Погиб при выполнении военных задач.