Политика и власть 20.09.2023 в 17:17

Погибшего на СВО медбрата из Бурятии удалось найти спустя год

Его тело удалось опознать при помощи генетической экспертизы
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Текст: Алена Завывалова
Погибшего на СВО медбрата из Бурятии удалось найти спустя год

Спустя больше года поисков удалось отыскать тело Владимира Витальевича Цыренова. Житель Бурятии погиб 8 июня 2022 года. Он работал на фронте медбратом, сообщает в тг-канале военкор Александр Гармаев.

Владимир родился 20 апреля 1990 года в Улан-Удэ. Учился в Баянгольской средней общеобразовательной школы Баргузинского района. После окончания школы, в 2007 году поступил в Читинскую Государственную Медицинскую Академию на факультет «Стоматология». Академию окончил в мае 2015 года и получил долгожданный диплом по специальности «Врач-стоматолог».

В декабре 2015 года был призван на срочную службу в ряды Вооруженных сил РФ для прохождения срочной службы. В феврале 2016 года заключил контракт с военной частью о прохождении службы в танковой бригаде медицинского взвода мотострелкового батальона. 8 марта 2022 года в звании старшего сержанта отправился в зону проведения СВО. Владимира прикомандировали в пехотные войска в качестве медбрата. Погиб при выполнении военных задач. 

 «Случилось практически чудо, спустя больше года благодаря генетической экспертизе был опознан, столько искали его.  Наконец он дома!»

 - пишет Александр Гармаев. 



Фото: "Баргузин-инфо 24/7"
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